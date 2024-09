Juve-Napoli, la provocazione in diretta del doppio ex lascia di stucco tutti

La sentenza lascia i tifosi senza parole, a pochi giorni dal big match il clima diventa ancora più rovente.

Giorni di preparazione in casa Napoli in vista del big match di scena questo sabato, alle ore 18, contro la Juventus. La sfida più attesa della stagione è alle porte, gli ultimi giorni separano i tifosi dall’incontro dell’Allianz Stadium. Il coefficiente di difficoltà sarà elevatissimo per gli uomini di Antonio Conte, costretti a sfoderare una prestazione impeccabile per provare a mettere in difficoltà la formazione di Thiago Motta, reduce da una sonora vittoria in Champions che darà grande spinta psicologica.

La compagine partenopea dovrà saper soffrire durante il corso della partita. I tifosi non attendono altro che il calcio d’inizio, il clima è già rovente. Ad aumentare l’attesa è la provocazione di un doppio ex, il confronto tra le due squadre sorprende tutti.

Napoli, Mauro sicuro: “Juve non superiore agli azzurri”

Massimo Mauro, ex giocatore di Napoli e Juventus, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, aumentando la tensione in vista del confronto tra le due squadre. L’opinionista si è lasciato andare a una provocazione che ha colto di sorpresa i tifosi azzurri, di seguito quanto evidenziato sul confronto tra la compagine partenopea e la Vecchia Signora:

“La Juventus, insieme a Milan, Roma e Atalanta, non mi sembra superiore al Napoli“.

Chiara la sentenza dell’ex centrocampista che, spiazzando tutti, ha spostato tutte le aspettative sulla formazione di Antonio Conte, considerata inferiore solo all’Inter. Secondo Massimo Mauro, tuttavia, ci sarebbero le possibilità di vincere il campionato per gli azzurri:

“Se l’Inter dovesse sbagliare campionato credo che il Napoli sia la più titolata perché, dopo tante difficoltà, c’è stata una costruzione molto intelligente della rosa”.

Le dichiarazioni del 62enne hanno aumentato la voglia dei supporters napoletani di vedere scendere in campo i propri beniamini. Quello di sabato sarà un banco di prova molto importante per il Napoli, che offrirà chiare indicazioni sul proprio processo di ricostruzione. Dall’altra parte del campo ci sarà un avversario di grande caratura, la trasferta di Torino sarà – al momento – l’incontro più probante della stagione.

Solo in seguito al triplice fischio potrebbero trovare conferma le parole di Massimo Mauro, convinto della mancata superiorità dei bianconeri. Conte e i suoi sono pronti a dar ragione al doppio ex, ma ci sarà bisogno di una prestazione impeccabile, da grande squadra. Juve – Napoli, è già aria di grande sfida.