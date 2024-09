Conte supera anche Spalletti: il dato a confronto con l’anno dello Scudetto

Antonio Conte ha superato persino Luciano Spalletti in uno specifico dato relativo all’anno dello Scudetto: i tifosi sognano

Premessa obbligatoria: bisogna rimanere con i piedi per terra. La stagione del Napoli è appena iniziata e le 3 vittorie consecutive ottenute da Antonio Conte sono state importanti, ma di certo non certificano la vittoria di un campionato. Gli azzurri non riuscivano a trionfare per tre gare di fila dal febbraio 2023 e questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione.

Così come lo è altrettanto la grinta e la voglia che il Napoli ha messo e mostrato in campo per ottenere questi risultati contro Bologna, Parma e Cagliari. Un atteggiamento che per tutto lo scorso anno non si era visto, né con Rudi Garcia, né con Mazzarri e neanche con Calzona. I partenopei sembrano vivi ed è un segnale per nulla scontato anche dopo l’esordio shock contro il Verona con la clamorosa sconfitta per 3-0.

Conte supera anche Spalletti: un dato fa ben sperare i tifosi

Fatta la doverosa premessa, che ci permette di capire che il Napoli dovrà fare ancora tantissima strada in questa stagione, a partire da sabato contro la Juventus, è altrettanto giusto riportare dei dati che possono far piacere ai tifosi. Le statistiche contano poco nel calcio, ma vanno comunque considerate e, soprattutto, vincere aiuta a vincere e per il morale di una squadra che appariva così spenta non è un aspetto da sottovalutare per nulla.

Dopo 4 giornate di campionato, il Napoli di Antonio Conte si ritrova a 9 punti in classifica, frutto delle vittorie già citate su Bologna, Parma e Como. Una partenza importante, che persino Luciano Spalletti nell’anno del magico Scudetto non era riuscito a replicare. Nell’annata 2022-23, infatti, il tecnico toscano partì a razzo con i due successi su Verona e Monza, ma poi si fermò con due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Lecce . In 4 turni accumulò così 8 punti, uno in meno di Conte.

Sciocchezze, penserete, e magari di questo effettivamente si tratterà, ma intanto il dato è oggettivo ed è giusto ribadirlo. La forza di quel Napoli da sogno, fu poi il percorso che intraprese proprio dopo quel pari con i pugliesi. Da quel momento arrivarono infatti 16 vittorie e 1 ko inutile contro il Liverpool in Champions League. Furono 13 le vittorie consecutive prima della sconfitta contro il Liverpool, 11 i successi di fila solo in campionato, prima del rientro dalla sosta dove la squadra perse a Milano contro l’Inter per 1-0.

Ad Antonio Conte toccherà il difficilissimo compito di mantenere il livello d’attenzione altissimo, riuscire ad essere continui e provare a fare risultato a Torino contro la Juventus. Un avversario durissimo da affrontare anche per la storia e i precedenti, sia di Conte, che del Napoli nel nuovo stadio bianconero.