Conte da record, il tecnico batte se stesso: il dato fa sognare il Napoli

Antonio Conte fa registrare un mini record personale in queste prime uscite del campionato di Serie A alla guida del Napoli. Il dato fa sognare ora tutti i tifosi azzurri.

Un inizio positivo per il nuovo Napoli di Antonio Conte, prima tra le big in classifica dopo appena quattro giornate, alle spalle della sorpresa Udinese. Tre vittorie di fila che hanno fatto entusiasmare i tifosi azzurri, che ora possono guardare con più ottimismo al futuro. Senza, però, montarsi la testa: la prossima sfida contro la Juventus, nella trasferta in programma per sabato pomeriggio, è un banco di prova già importante per misurare le ambizioni dei partenopei, che hanno come mission principale il raggiungimento di un posto nella prossima UEFA Champions League.

Intanto, Napoli si coccola i suoi beniamini, che si sono rifatti dopo la batosta dell’esordio contro l’Hellas Verona, di circa un mese fa, e che hanno portato a casa nove punti su tre match, contro Bologna, Parma e Cagliari. I tifosi già si chiedono dove può effettivamente arrivare questa squadra sotto la guida di Conte, che intanto fa registrare un dato importante in questi primi impegni di campionato con i partenopei.

Notizie SSC Napoli, Conte batte sé stesso: il dato

Antonio Conte è riuscito a superarsi in queste prime quattro partite di campionato alla guida della SSC Napoli. Così come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese ha fatto meglio delle partenze con Juventus e Inter.