Cagliari-Napoli, Conte è netto: “Cambiamenti arrivati da quando ho denunciato alcune cose!”

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro il Cagliari.

Il Napoli torna a vincere tre partite di fila: un dato tutt’altro che scontato poiché non avveniva da più di un anno. Un record infranto da Antonio Conte che, dopo la disastrosa stagione passata, è riuscito a ridare un’anima al Napoli. Dopo la sconfitta al debutto contro il Verona, gli azzurri hanno trovato tre vittorie consecutive contro Bologna, Parma e adesso Cagliari. Ben 9 i punti accumulati che portano gli azzurri sulla vetta della classifica a +1 dalla Juventus, prossima squadra che i partenopei affronteranno in campionato. Aspettando l’Inter, intanto, Conte si gusta il primo posto in solitaria.

L’ex allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha poi sottolineato il miglioramento sul piano psicologico della squadra rispetto all’anno scorso: “Negli anni questa squadra mi ha dato la sensazione di non volersi sporcare le mani. La squadra mi è piaciuta oggi ed oltre al miglioramento tecnico, la squadra è in crescita anche sul piano della mentalità. L’aspetto mentale non è facile da impiantare dall’oggi al domani ma da quando ho denunciato alcune cose dopo la prima partita, siccome ho un gruppo di ragazzi veramente per bene, han capito e stiamo lavorando su questo oltre che sulla cattiveria”.

Conte sicuro: “Lukaku sta trasmettendo la propria leadership, Kvara può fare tanti gol”

Antonio Conte, oltre ad elogiare i beniamini degli azzurri, ha anche sottolineato alcuni elementi che hanno condizionato la partita, a discapito degli azzurri: “Ci sono tante cose positive ma anche negative: il campo era secco e giocare contro il Cagliari è sempre ostico. Abbiamo fatto bene all’ inizio ed avevamo la partita in mano. Poi il disordine ha interrotto un po’ la partita e da lì in poi siamo andati in difficoltà“.

Sul miglior calciatore del match, Romelu Lukaku, ha dichiarato: “Lukaku l’ho voluto fortemente sia dai tempi del Chelsea sia all’Inter. Romelu non è ancora il Romelu che noi conosciamo dal punto di vista fisico ma non mentale. Ha la sua leadership e sta cercando di trasmetterla anche allo spogliatoio oltre a farsi apprezzare anche sul lato umano”.

L’allenatore del Napoli, inoltre, ha rilasciato anche parole al miele per Khvicha Kvaratkshelia: “Da lui ci aspettiamo sia l’assist che la giocata importante e credo che nonostante non sia stata una partita adatta a lui, ha dimostrato grande disponibilità oltre che grande voglia. Mi auguro possa fare tanti gol“.