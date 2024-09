Acquisto stadio Maradona: ecco quanto vuole pagare De Laurentiis

Il Napoli vuole acquistare lo stadio Diego Armando Maradona: svelata la cifra che vorrebbe spendere De Laurentiis

Non è un mistero e la storia va avanti da anni. Ma da quando l’Italia è diventata organizzatrice di EURO 2032, Aurelio De Laurentiis è convinto e determinato ad acquistare lo stadio Diego Armando Maradona, per metterlo a disposizione del suo club e dell’evento europeo che sarà.

Al momento Napoli è tra le candidate ad ospitare alcune gare degli Europei 2032, ma non vi è alcuna certezza che sarà scelta. Le condizioni dell’impianto preoccupano. Lo stadio va rimodernato e l’area circostante riqualificata. Aurelio De Laurentiis ha svelato pochi giorni fa di voler acquistare lo stadio e dare una nuova vita al quartiere che lo ospita. Ha anche aggiunto che il Comune deve dargli il via libera e decidere se liberarsi dei costi che presenta mantenere uno stadio. Insomma, ha passato la patata bollente. La risposta di consiglieri comunali non si è fatta attendere. Al di là della mancanza di un progetto, la trattativa non è stata mia intavolata. Ma presto vi sarà un incontro interistituzionale al quale prenderanno parte proprio il sindaco Manfredi e De Laurentiis. Intanto, il consigliere del Comune Ciro Borriello ha rivelato alcuni dettagli sul tema acquisto/cessione Maradona.

Stadio Maradona, Borriello: “De Laurentiis vuole pagare un euro”

Radio Kiss Kiss Napoli ha interpellato il consigliere comunale Ciro Borriello, che ha rivelato un particolare: “De Laurentiis ha avanzato diverse proposte per acquistare lo stadio Maradona durante questi anni. Il Maradona è un bene della città e per essere venduto ci dev’essere il placet del Consiglio Comunale. Ma non è in vendita”. Placet che al momento evidentemente manca.

Borriello ha proseguito: “De Laurentiis vuole pagare lo stadio Maradona al costo di un euro, ma è fuori tema questo ragionamento. C’è la possibilità di dare una concessione anche di novant’anni, ma deve far fronte ad un investimento di pari intensità. E nessun consigliere comunale direbbe no su questo tema -. poi aggiunge un fattore importante, da non sottovalutare – Le carte devono essere chiare così come il progetto dev’essere sostenibile”. Se il Napoli vorrà davvero fare questo passo importante, ossia acquisire uno stadio di proprietà, dovrà garantire che il progetto sia poi sostenibile per i cittadini e per l’ambiente.

La società deve anche sbrigarsi per trovare una nuova area dove installare il proprio nuovo centro sportivo di proprietà. Saranno mesi intensi per i dirigenti al fianco del patron azzurro: la crescita di un club passa anche attraverso questi importanti investimenti.