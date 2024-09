Verso Juventus-Napoli, tutto pronto per il big match: gesto incredibile dei tifosi verso la squadra!

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Napoli. Intanto, sono emersi i primi dati legati ai tifosi azzurri presenti.

Juventus-Napoli non è mai una partita qualunque. Le due compagini si affronteranno sabato prossimo all’Allianz Stadium, con il match che è in programma alle ore 18.00. Si tratta, quindi, del primissimo snodo fondamentale per la stagione dei partenopei. Quest’ultimo, dopo l’esordio da incubo a Verona, hanno cambiato immediatamente registro centrando 3 vittorie su 3. Infatti, ad oggi, gli azzurri guidano la classifica della Serie A con nove punti in classifica.

Dietro agli uomini di Conte, c’è proprio la Juventus. Quest’ultimo, dopo un inizio fantastico sembrerebbe aver rallentato il proprio rullino di marcia. Infatti, i bianconeri sono reduci da due pareggi contro Roma ed Empoli. Tutto ciò, lascia intuire l’importanza della partita contro i partenopei. Oltre a ciò, poi, le due compagini vivono una forte rivalità che prosegue ormai da tantissimi anni. A tal proposito, nonostante la trasferta, i protagonisti azzurri potranno contare sui proprio tifosi presenti a Torino.

Juventus-Napoli, sold out il settore ospiti dell’Allianz

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena il big match tra Juventus e Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte proveranno ad ottenere la quarta vittoria consecutiva, ma la portata dell’avversario questa volta sarà del tutto diversa. Intanto, come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” è opportuno sottolineare che il settore ospiti riservato ai tifosi azzurri è già sold out da diverso tempo. Infatti, i sostenitori partenopei hanno acquisto i tagliandi quando data e ora della partita risultavano ancora sconosciute.

All’Allianz Stadium saranno presenti moltissimi tifosi azzurri, i quali partiranno dalla Campania e non solo. Infatti, sugli spalti sederanno anche coloro che fanno parte dei club legati al Napoli in giro per l’Italia. Tale atteggiamento da parte dei tifosi suona come una vera e propria dimostrazione d’amore nei confronti della squadra. Quest’ultima, sta dimostrando tutta la propria volontà di fare bene e tornare ai vertici.

L’atteggiamento di Antonio Conte e dell’intera squadra non passa ovviamente inosservato. Infatti, gli Ultras saranno felici di sostenere il gruppo in una delle partite più importanti della stagione. Non a caso, in quel di Torino emergerà tutta la rivalità tra due compagini che continuano a darsi “battagli” stagione dopo stagione.