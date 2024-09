Lukaku torna a Cagliari, dai gol ai cori razzisti: sfida particolare per il belga

Lukaku torna a Cagliari, una trasferta dal sapore dolce-amaro per il belga: la sua storia contro i rossoblu

Non sarà una partita come le altre per Romelu Lukaku quella di questo pomeriggio contro il Cagliari. Sì, è vero, non stiamo parlando di una gara in cui sarà un grande ex atteso, come contro Inter o Roma. Né della partita della prossima settimana contro la Juventus, che ha solamente sfiorato durante il mercato estivo della scorsa estate. Ma resta una trasferta particolare quella di Cagliari.

Il belga ha infatti ricordi dolce-amari in Sardegna. Dolci per quel che riguarda i suoi numeri in campo. Decisamente più amari per quanto avvenuto 5 anni fa con una parte della tifoseria rossoblu. Era il 2019 e molti potranno pensare che siano passate ere da quei “buu” razzisti ai quali Romelu risposte con una lettera. Eppure in 5 anni non sono stati fatti troppi passi in avanti, anche se la lotta al razzismo è più viva che mai anche negli stadi italiani.

Lukaku torna a Cagliari: i numeri impressionanti del belga

“Molti giocatori hanno subito insulti razzisti, me compreso. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione. I social media devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vedono commenti razzisti sotto i post delle persone di colore. Se ne parla da anni, ma non si è ancora fatto nulla”. Questo uno degli estratti della lettera del 2019 di Big Rom, alla quale seguirono un comunicato del Cagliari e uno dell’Inter. La speranza è che non si ripeta nulla di simile nella sfida odierna, a dimostrazione di qualche miglioramento fatto in 5 anni.

Lukaku vorrà concentrarsi principalmente sul campo, dove è intenzionato a lasciare nuovamente il segno dopo il gol al debutto contro il Parma. Il belga si è allenato duramente nelle scorse 2 settimane, affrontando anche doppie sedute per essere nelle migliori condizioni fisiche possibili. Vuole ripagare l’affetto dei tifosi del Napoli e la fiducia di Antonio Conte che lo ha voluto fortemente in rosa per sostituire Osimhen.

A Cagliari, Lukaku ha anche splendidi ricordi. In 3 trasferte in Sardegna ha sempre segnato, sia con l’Inter, che lo scorso anno con la Roma addirittura con una doppietta. Ben 4 gol in 3 partite, rendendo i rossoblu una delle sue vittime preferite. Gli occhi sono tutti puntati su di lui per la gara del pomeriggio, dove il Napoli è chiamato ai 3 punti, fondamentali per ritrovare una continuità che manca da oltre un anno e mezzo.