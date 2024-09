Calciomercato, dallo Scudetto alla B: l’accordo per il ritorno è stato trovato

Il Napoli giocherà domani contro il Cagliari, ma in serata è arrivata una notizia che riguarda un campione d’Italia.

Il Napoli, dopo la pausa per gli impegni delle varie nazionali, domani scenderà in campo per giocare contro il Cagliari di Davide Nicola. Quella contro i sardi, visto anche il pareggio di oggi della Juve contro l’Empoli, potrebbe essere una partita davvero importante per gli uomini agli ordini di Antonio Conte.

In caso di successo, infatti, il Napoli farebbe un grosso salto in classifica, cosa inaspettata dopo il bruttissimo ko rimediato nel primo turno a Verona. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro il Cagliari, in casa azzurra bisogna registrare delle novità di mercato che riguardano un campione d’Italia.

Napoli, l’ex Davide Marfella torna al Bari: ecco tutti i dettagli

Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, Davide Marfella sta per tornare al Bari. Per l’estremo difensore, che ha fatto parte della rosa del Napoli di Spalletti che ha vinto lo scudetto, questo è un ritorno.

L’estremo difensore, infatti, ha già indossato la maglia biancorossa dal 2018 al 2021. Marfella, dopo aver disputato la scorsa stagione con la Casertana, arriva al Bari da giocatore svincolato.