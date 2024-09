Cagliari-Napoli, gol di Di Lorenzo o autogol di Mina: la decisione della Serie A

Cagliari-Napoli, gli azzurri la sbloccano al minuto 18: ecco a chi è stato attribuito il gol del vantaggio partenopeo.

La quarta giornata di campionato è entrata nel vivo e il Napoli è chiamato a dare tutto pur di ritrovare le tre vittorie consecutive, che mancano da più di un anno. All’Unipol Domus di Cagliari sta andando in scena il match tra Cagliari e Napoli. Nei primi minuti di gioco la partita sembra ormai aver preso una piega ben precisa: rossoblù alti e pronti a ripartire in contropiede nel momento in cui i ragazzi di Antonio Conte non riescono ad imbastire un azione offensiva in maniera fluida.

Nonostante i continui scontri di gioco tra Yerry Mina e Romelu Lukaku, gli azzurri sono riusciti anche ad innescare i braccetti di difesa che più di una volta, e con Alessandro Buongiorno e con Giovanni Di Lorenzo, sono riusciti ad avvicinarsi alla porta avversaria con qualità oltre che con personalità.

Gol di Di Lorenzo o autogol di Mina? Ecco la decisione

Gli azzurri, infatti, sfruttando questa funzionalità del modulo di gioco di Conte, sono passati in vantaggio grazie al gol al minuto 18 di Giovanni Di Lorenzo. Nonostante la deviazione che ha spiazzato Scuffet da parte di Yerry Mina, il gol è stato attribuito al capitano del Napoli. Il suo, infatti, è stato un vero e proprio tiro indirizzato sicuramente verso lo specchio della porta. Di conseguenza, secondo quanto affermato dalla grafica, la Lega ha assegnato il gol a Di Lorenzo.

Il primo tempo tra Cagliari e Napoli si è concluso 0-1 in favore degli ospiti. La squadra di Conte sta affrontando una partita caldissima caratterizzata anche da alcuni disordini all’interno dell’impianto sportivo dell’Unipol Domus per via di lanci di oggetti tra i settori occupati da tifosi di casa da una parte ed ospiti dall’altra.