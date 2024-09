“Sarà titolare contro il Napoli”, Nicola tenta una mossa a sorpresa: l’idea per frenare gli azzurri

Domani è in programma la sfida tra Cagliari e Napoli alle ore 18.00. Il tecnico dei sardi prepara una mossa inedita.

Manca sempre meno alla sfida tra Cagliari e Napoli che andrà in scena all’Unipol Domus. I padroni di casa proveranno ad invertire la rotta dopo i primi risultati negativi. Di fronte, però, ci saranno gli azzurri capitanati da Antonio Conte che hanno idee ben diverse. A tal proposito, Davide Nicola starebbe provando a “reinventare” la rosa per frenare i meccanismi dei partenopei.

Non a caso, per ottenere un buon risultato servirà una prestazione importante. Infatti, i rossoblù hanno a disposizione diverse scelte in mezzo al campo. Una di queste, potrebbe toccare da molto vicino Gianluca Gaetano, neo acquisto. Il giovane fantasista era di proprietà del Napoli, quindi debutterebbe proprio contro la sua ex squadra.

Nicola punta su Gaetano dal primo minuto: la decisione

Gianluca Gaetano è pronto a cominciare la sua esperienza al Cagliari. Si tratta di un ritorno dopo il prestito breve della passata stagione, ma questa volta tutto avrà un sapore diverso. Infatti, il centrocampista è diventato rossoblù a titolo definitivo lasciando così per sempre il Napoli. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il debutto ufficiale arriverà proprio contro la sua ex squadra. Infatti, Davide Nicola schiererà il giocatore dal primo minuto nella sua posizione naturale: a centrocampo.

Il tecnico del Cagliari è voglioso di fare bene e confida nelle qualità del giovane centrocampista. Oltre a ciò, l’allenatore avrebbe fatto lavorare la squadra sulle palle inattive e sui tatticismi. Infatti, il condottiero crede che la cura dei dettagli sia opportuna per frenare la corazzata guidata da Antonio Conte.