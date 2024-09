“Prove di nuovo Napoli in allenamento”, Conte ha già le idee chiare: la clamorosa idea del tecnico

Antonio Conte continua a lavorare per il suo Napoli. Il tecnico salentino starebbe provando un’idea del tutto inedita.

La stagione del Napoli sta per entrare nel vivo. Siamo dinanzi ad una svolta cruciale, in quanto da oggi ripartirà la Serie A e lo farà con un tour de force che potrebbe già indirizzare il campionato. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale proverà a trasmettere tutta la propria voglia ai suoi giocatori. Il tecnico salentino spera di ottenere numerosi successi, i quali potrebbero permettere al gruppo squadra di acquisire tanta fiducia in vista dei prossimi mesi.

A tal proposito, l’allenatore starebbe studiando la soluzione migliore per il gruppo. Infatti, il mercato azzurro ha portato diverse alternative al tecnico, il quale può contare su un gruppo molto ambizioso e sicuramente vasto. Non a caso, le scelte potrebbero essere diverse settimana dopo settimana, anche se alcuni uomini restano del tutto inamovibili. Uno dei reparti che potrebbe mutare è senza dubbio il centrocampo. In questa zona di campo son presenti diversi interpreti di qualità e non solo. Nelle ultime ore, infatti, il tecnico starebbe sondando delle nuove ipotesi.

Conte lavora ad un nuovo modulo: c’è il 4-3-3 nel mirino

Antonio Conte è pronto a cambiare la natura del proprio Napoli. L’inizio di stagione è stato molto incoraggiante, con ben due vittorie su tre. I trionfi sono arrivati quando non tutti i neo acquisti erano a disposizione, motivo per il quale nelle prossime settimane la rosa potrebbe mutare ancor più. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” negli ultimi allenamenti a Castel Volturno si è deciso di lavorare su un possibile cambio modulo. Nel mirino del tecnico ci sarebbe il 4-3-3 che andrebbe a facilitare l’inserimento dei nuovi arrivati, uno su tutti è senza dubbio Scott McTominay.

L’allenatore crede fortemente nelle qualità dello scozzese, motivo per il quale potrebbe affidargli un posto importante nella mediana. Si tratta di un uomo abile negli inserimenti, ma al tempo stesso capace di proteggere la propria zona grazie alla propria statura. Oltre all’ex Manchester United, sono a disposizione anche Billy Gilmour e Michael Folorunsho. I due appena citati saranno pedine importanti nel corso della stagione che potrebbero dare un grosso supporto alla coppia Anguissa-Lobotka. Le idee dell’allenatore verranno svelate solo nelle prossime ore, ma difficilmente contro il Cagliari si assisterà ad un sistema di gioco diverso.