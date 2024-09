LIVE PRIMAVERA: Napoli-Frosinone 0-1: azzurrini in svantaggio!

Gara di Primavera 2 tra Napoli e Frosinone, esordio stagionale per gli azzurrini di mister Rocco.

Primo tempo

42′ – Contropiede Napoli! Popovic riceve palla e taglia il campo per Ballabile che non riesce a concretizzare. Si rimane sul risultato di 0-1.

40′ – Incursione di Esposito che parte in solitaria dalla difesa fino ad arrivare in area avversaria. Il difensore azzurro viene contrastato ma l’arbitro non concede penalty. Ottima iniziativa del centrale di Rocco.

36′ – Dosso fa scorrere un brivido lungo la schiena dei suoi, gestendo però con estrema freddezza un pallone in area piccola. L’estremo difensore rilancia bene ma il Napoli riconquista palla.

34′ – Ballabile rimedia un suo errore impedendo a Barcella di avvicinarsi alla porta azzurra. Sugli sviluppi il Napoli prova la ripartenza con Popovic, chiuso in rimessa laterale.

33′ – Espulso il preparatore atletico del Napoli, Mazzone, che reclama un cartellino giallo non sanzionato dall’arbitro.

31′ – Raggioli spreca una potenziale ripartenza. Fallo di mano sanzionato dal direttore di gara, palla al Frosinone.

29′ – Frosinone pericoloso con Ferizaj, splendidamente chiuso da De Luca che non gli permette di battere a rete.

28′ – Occasione Napoli! Grande azione personale di Malasomma che dopo aver cavalcato tutta la fascia serve Popovic, ma il centravanti sbaglia lo stop. Sprecata una potenziale occasione per agguantare il pareggio.

26′ – Ottima combinazione tra Esposito e De Chiara che provano a servire Raggioli. Chiude bene la difesa ospite.

25′ – Momenti di tensione in mezzo al campo con l’arbitro estrae tre cartellini gialli. Puniti Malasomma per il Napoli, Grosso e Hegelund nelle fila gialloblù..

23′ – Terza ammonizione per il Napoli! Punito Ballabile, autore di una simulazione a detta dell’arbitro.

21′ – Azzurri vicini al pareggio con De Luca! Il centrale difensivo raccoglie palla da sviluppi di corner ma manda alto. Insistono i padroni di casa.

20′ – Il Napoli prova ad agguantare il risultato con Malasomma, autore di un’ottima incrusione sul versante destro. Sarà calcio d’angolo per gli azzurrini.

18′ – Ospiti pericolosi con Mezsargas. Il suo mancino non impensierisce Sorrentino, ottima la presa del portiere azzurro.

15′ – Ottima occasione per il Napoli con Popovic. Il nuovo arrivato riceve palla e supera un avversario con doppio passo, ma il cross non viene premiato.

13′ – Seconda ammonizione per il Napoli che va in tackle su Dosso non permettendogli di rinviare. Raggioli sanzionato.

11′ – Obleac sfiora il duplice vantaggio da sviluppi di corner. Inizio difficile per i ragazzi di Rocco.

9′ – Vantaggio Frosinone! Ospiti in vantaggio con Cichero che raccoglie palla in area piccola e batte Sorrentino. Napoli in svantaggio.

8′ – Subito prima ammonizione per il Napoli. L’arbitro mostra il cartellino giallo a Gambardella per un brutto fallo su Barcella. Punizione per il Frosinone.

6′ – Ottima ripartenza del Napoli condotta da Popovic che serve D’Angelo. Cross al centro a cercare Raggioli ma chiude la retroguardia avversaria. Ottima manovra degli azzurrini.

4′ – Subito Frosinone pericoloso con Ferizaj che manda alto sopra la traversa.

3′ – Inizio di gioco subito intenso, le due squadre si studiano. Gli azzurri conquistano calcio di punizione da metà campo.

1′ – L’attesa è finita, è iniziata l’avventura del Napoli Primavera. Calcio d’inizio agli ospiti.

Tutto pronto per il calcio d’inizio, squadre in campo

Napoli Frosinone, le formazioni ufficiali.

NAPOLI: Sorrentino; Malasomma, D’Angelo, Gambardella, Esposito, De Luca, Cimmaruta, De Chiara, Raggioli, Popovic, Ballabile.

FROSINONE: Dosso; Obelac, Shkjambaj, Grosso, Pelosi, Hegelund, Stoyanov, Ferizaj, Cichero, Barcella, Mezsargs.

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli Frosinone, gara di Primavera 2. Esordio stagionale per gli azzurrini che cercheranno la vittoria ai danni dei gialloblù. Tante novità di formazione, tra cui la presenza di Matija Popovic dal 1′.

Dallo stadio “G.Piccolo” di Cercola, i nostri inviati Pasquale Giacometti, Francesco Paudice e Antonio Esposito.