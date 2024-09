Cagliari-Napoli, il titolare non ci sarà: è ufficiale

La sosta nazionali continua a mietere vittime: Napoli-Cagliari perderà un altro protagonista fermatosi per infortunio

Terminata la prima sosta nazionali della nuova stagione, il campionato può finalmente entrare nel vivo: le prime tre partite sono state solo un antipasto di ciò che attenderà il Napoli di Conte durate questa annata.

L’ultima partita al Maradona contro il Parma ha dimostrato come il processo di “rivoluzione” tattica del tecnico salentino sia ancora all’inizio, mancando ancora gli azzurri di quella solidità difensiva tipica delle squadre di Conte e anche alcuni meccanismi in costruzione e prima uscita necessitano ancora di essere oliati.

Sicuramente però la vittoriosa rimonta, maturata in pieno recupero, esemplifica come Conte sia già penetrato nelle teste dei calciatori, ribaltando quei sentimenti di arrendevolezza che imperavano la scorsa stagione, sostituiti da una cattiveria e fame agonistica che mancavano dai tempi dello scudetto. Domani ì, gli azzurri affronteranno un altro stress test contro il Cagliari di Nicola che, però, vedrà l’assenza di un suo titolare molto importante.

Cagliari-Napoli, subito problemi per Nicola

Nicola, dunque, ha diramato la lista dei convocati che proveranno a fermare i partenopei e tra i 24 manca un uomo fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico: Prati infatti non prenderà parte al match di Cagliari a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nell’ultima partita contro il Lecce, in occasione del cartellino rosso subito da Dorgu dei salentini.

Prati è stato impegnato con continuità in questa stagione, giocando tutte le prime tre partite e confermando le buone sensazioni della passata stagione, quando Claudio Ranieri aveva deciso di puntare su di lui per raggiungere una salvezza che ad un certo punto sembrava insperata.

Non è partita nel migliore dei modi la stagione per il nuovo Cagliari di Davide Nicola: le prime tre uscite stagionali hanno prodotto solo 2 punti, frutto di un buon 0-0 all’esordio contro la Roma di De Rossi e di un pareggio contro il Como. Nell’ultimo match, però, i sardi hanno ceduto il passo al Lecce, maturando la prima sconfitta stagionale in una partita che già sapeva di scontro salvezza.

Gli uomini di Nicola scenderanno, quindi ,in campo alle 18 di domani con tanta voglia di ribaltare i pronostici e centrare la prima vittoria stagionale davanti al suo pubblico: davanti incontreranno il Napoli, reduce da due vittorie consecutive e con nessuna intenzione di interrompere già la loro striscia positiva, soprattutto se si vuol dare già dall’inizio un’impronta da grande a questa nuova Serie A.