“Un giocatore ha chiesto di venire al Napoli”, Lavezzi svela tutto in diretta

L’ex attaccante del Napoli infiamma la tifoseria partenopea: ha svelato dei dettagli su un possibile colpo in entrata del club.

Ezequiel Lavezzi torna a Napoli. Il Pocho è stato ospite della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli di Televomero e ha raccontato tantissimi dettagli sulla sua esperienza con la casacca azzurra. Tra i tanti aneddoti, Lavezzi ha stupito tutti i tifosi del Napoli parlando di una possibile trattativa in entrata del Napoli. Il Pocho potrebbe aver messo lo zampino decisivo per il trasferimento.

Lavezzi: “Parlavo con Almada e mi diceva ‘Portami lì”

Il Pocho è sempre stato fondamentale per il Napoli e lo dimostra ancora oggi. Alla domanda dallo studio “Consiglieresti a qualche giocatore di giocare nel Napoli?“, Lavezzi ha risposto raccontando un aneddoto con uno dei talenti argentini più promettenti, ossia Thiago Almada, attualmente in forze al Lione:

“L’altro giorno parlavo con Thiago Almada e scherzando mi diceva: ‘Portami lì’. A Napoli si vive in una città che è eccezionale, che vive per il calcio. Panorama, gente calorosa, il cibo, davvero non ci sono contro. L’unico difetto di Napoli può essere la riconoscenza della gente: non succede a tutti, altri non la vivono così”.

