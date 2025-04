Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: c’è l’annuncio

Il giornalista ha dato informazioni importanti sul calciomercato in entrata del Napoli: il colpo sarebbe già pronto.

Il Napoli continua a sognare. In giornata gli uomini di Conte hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, a cui hanno partecipato anche Anguissa e McTominay, recuperati appieno. Il tecnico azzurro, dunque, potrà contare sull’intero gruppo squadra per la prossima sfida. La tifoseria crede sempre di più nella corsa al titolo e la prossima sfida col Bologna potrebbe essere davvero la chiave. Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato proprio del Napoli e della lotta scudetto, dando anche maggiori informazioni su un possibile colpo del Napoli.

Modugno: “C’è intesa con Meret, ma potrebbe arrivare un altro numero 1”

Secondo il giornalista, il Napoli sarebbe vicino al rinnovo di Alex Meret, ma al tempo stesso la dirigenza potrebbe optare per l’acquisto di un ulteriore portiere.

Intervenuto a Il Bello del Calcio, il giornalista di Sky Francesco Modugno ha dato maggiori dettagli sulla trattativa tra Napoli e Meret, ormai vicini ad un accordo biennale. Nonostante l’intesa, secondo il giornalista la società azzurra starebbe valutando anche l’ipotesi di acquistare un altro estremo difensore, per rendere ancora più impenetrabile la porta del Napoli.

Tra i tanti nomi monitorati, la dirigenza partenopea sta osservando attentamente uno dei portieri migliori di questo campionato:

“Per il rinnovo di Meret c’è un’intesa per due anni di contratto, ma non escludo l’arrivo di un altro numero 1: Milinkovic-Savic è un portiere che piace“

Modugno: “Conte? Due certezze sul suo futuro”

Secondo Modugno il futuro di Conte verte su due fondamenta molto importanti e sarà deciso solamente a fine campionato.

Il giornalista ha poi affrontato il tema Conte, attualmente in voga dopo le notizie delle ultime ore. Secondo i rumors il rapporto tra Conte e De Laurentiis sarebbe sempre più sfilacciato per varie divergenze, tra cui un “patto rotto”. Nonostante tutte queste voci, Francesco Modugno sottolinea il fondamentale impatto avuto dal tecnico, in grado di dare nuova linfa ad una squadra demotivata:

“Abbiamo due certezze sul futuro di Conte: un contratto di altri due anni e, dall’altra parte, un incontro a fine stagione tra le due parti. L’obiettivo del Napoli era riacquistare una dignità calcistica: la squadra è stata costruita per tornare in Europa, non riconoscerlo sarebbe un torto a Conte”

Last Updated on 2 Apr 2025 – 21:29 by William Scuotto