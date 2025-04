Napoli, c’è una doppia conferma: Conte gongola

Da Castel Volturno arrivano notizie davvero positive per il Napoli: Conte potrà contare su due giocatori in particolare.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Bologna. Questa mattina gli uomini di Antonio Conte sono ritornati sul campo del SSCN Training Center di Castel Volturno dopo 48 ore di pausa concesse dal tecnico azzurro. Grande impegno da parte di tutti i calciatori che continuano a credere nel sogno scudetto e non hanno intenzione di fermarsi. Per la gara col Bologna, in programma il prossimo lunedì, arriva una conferma che dà maggiore speranza a Conte.

Ottime notizie per Conte: recuperati McTominay e Anguissa

Dopo i piccoli problemi accusati nella sfida contro il Milan, i due centrocampisti tornano a disposizione del tecnico partenopeo.

Sospiro di sollievo in casa Napoli. L’allenamento odierno ha rivisto il ritorno in campo dei veri perni del centrocampo di Antonio Conte, ossia Scott Mctominay e Zambo-Anguissa. Lo scozzese era stato costretto a saltare il match col Milan per un’influenza dell’ultima ora, mentre il camerunese ha recuperato appieno dalle scorie dell’ultimo match.

Bisognerà invece continuare a monitorare le condizioni di Spinazzola, ancora alle prese con un fastidio dovuto alla botta ricevuta in allenamento la scorsa settimana. Conte spera di poterlo avere a disposizione per la gara col Bologna, ma non vorrà assolutamente rischiare una ricaduta che metterebbe definitivamente ko l’esterno.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 20:41 by William Scuotto