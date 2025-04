“Scelsi Napoli per Maradona”, Lavezzi emoziona tutti

La leggenda del Napoli ha raccontato dei retroscena sulla sua avventura azzurra: i tifosi all’ascolto restano stupiti.

Sono pochi i giocatori rimasti fortemente impressi nel cuore dei tifosi partenopei. Tra questi c’è sicuramente Ezequiel Lavezzi, storico ed instancabile attaccante argentino che ha scritto la storia del Napoli. Soprannominato “Pocho”, l’ex numero 22 è stato intervistato a Televomero e ha raccontato tanti dettagli della sua carriera calcistica e dei suoi anni a Napoli. Sui social fioccano tantissimi messaggi d’affetto e belle parole per uno dei giocatori più importanti degli ultimi 15 anni del Napoli.

Lavezzi: “Ecco perché mi chiamo Pocho”

Il gioiello del Napoli ha raccontato alcuni aneddoti interessanti sul suo trascorso a Napoli, partendo dal soprannome fino al motivo che lo spinse a trasferirsi al Napoli.

Ezequiel Lavezzi è stato ospite della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli di Televomero. Durante la sua intervista l’attaccante si è soffermato su alcuni dei momenti storici della sua carriera in azzurro. Uno delle prime domande poste a Lavezzi riguarda proprio il suo storico soprannome. Per molti significa fulmine, ma il “Pocho” ci ha tenuto a spiegare il vero significato:

“Perchè mi chiamo Pocho? Il fulmine non c’entra nulla. Lo scelsi per il nome del cane che avevo“

L’ex numero 22 del Napoli ha poi raccontato il vero motivo per cui accettò l’offerta del Napoli, sottolineando il calore che i tifosi gli hanno regalato col passare del tempo:

“Scelsi Napoli per Maradona, poi qui ho vissuto cose bellissime che non immaginavo. Ancora oggi la gente mi dà tanto affetto e mi fa sentire amato. Io cerco sempre di ricambiare questo amore, ringraziando e dimostrando che anche io li amo tanto“

Lavezzi: “Hamsik una persona speciale”

Il Pocho ha parlato di uno dei suoi migliori compagni della sua carriera calcistica, dando anche una notizia su un prossimo match che lo vedrà protagonista.

Lavezzi ha poi ricevuto un video saluto da Marek Hamsik, storico capitano azzurro e compagno di squadra del Pocho. I due hanno condiviso tantissime stagioni assieme e hanno sempre avuto un’intesa speciale. Lavezzi ha salutato in diretta il centrocampista, spendendo tantissime belle parole su di lui:

“Marek è davvero speciale, è una persona meravigliosa. Ci parlo spesso. Sarò alla sua partita di addio al calcio al Maradona“.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 22:17 by William Scuotto