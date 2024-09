Cagliari-Napoli, Conte è avvisato: l’annuncio del dirigente

Mancano pochi giorni per la partita in programma tra Cagliari e il Napoli, il dirigente ha già avvisato Antonio Conte, di seguito sono riportate le sue parole

La pausa nazionale è giunta al termina e la serie A può riprendere. Per la quarta giornata di campionato, il Napoli dovrà affrontare il Cagliari domenica 15 settembre alle ore 18.00. Se l’esordio per la squadra di Antonio Conte non è andato come ci si aspettava, nella seconda e terza giornata, invece, la squadra ha portato a casa i tre punti della vittoria.

Attualmente, quindi, la squadra Partenopea ha totalizzato sei punti e si trova al sesto posto in classifica, nonostante comunque la strada per maggio sia tanto, troppo lunga ancora. L’obiettivo per gli uomini di Antonio Conte però è chiaro. C’è fame di rivincita e vittoria dopo la scorsa stagione molto difficile e si vuole riportare in alto il nome del Napoli per cercare di creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo.

Cagliari-Napoli, le parole di Capozucca in vista della partita

Mancano pochi giorni e il Napoli giocherà domenica fuori casa contro il Cagliari. La squadra di Antonio Conte vuole tornare a Napoli con i tre punti per ricominciare al meglio il campionato, dopo la sosta nazionale. In vista della partita, l’ex direttore sportivo del Cagliari Calcio, Stefano Capozucca, è intervenuto ai microfoni di Radiolina e Videolina. Tra i vari temi trattati, ha anche parlato del Napoli che, però, dovrà prestare molta attenzione “Il Napoli è forte, ma il Cagliari ha grinta e tifosi dalla sua”. Di seguito sono riportate altre parole dell’ex direttore.

Stefano Capozucca ha rilasciato un suo commento su Romelu Lukaku, autore del gol della terza giornata insieme ad Anguissa. Ha dichiarato che l’attaccante belga è un giocatore importante, ma soprattutto dal momento che è stato voluto fortemente dall’allenatore è un valore aggiunto. Di conseguenza è molto motivato.

Continua affermando che l’anno scorso c’è stata un’annata turbolenta per la squadra del Napoli che ha compromesso la serenità di tutti. Il club è fuori dalle coppe, ma ora ha Antonio Conte sulla panchina, che nel suo DNA ha un solo e unico obiettivo ovvero quello di vincere.

Infine, conclude il suo intervento parlando della prossima partita che vedrà il Napoli sfidare il Cagliari. Capozucca afferma che non dà nessun consiglio. Il Napoli è forte e cercherà di vincere, ma conosce la grinta di Nicola e soprattutto i tifosi e l’Unipol Domus. Secondo lui se il Napoli ha qualcosa in più a livello tecnico, il Cagliari farà bene.