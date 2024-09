FC 25, sorpresa nella top 25 della Serie A: c’è un grande assente del Napoli

Sorpresa nella top 25 della Serie A della saga EA Sports FC 25: solo un azzurro, ma manca un grande assente del Napoli

Manca sempre meno all’uscita del videogioco calcistico EA Sports FC 25 e giorno dopo giorno si scoprono gli overall dei calciatori più importanti. Nella classifica dei migliori 25 di Serie A è presente un solo calciatore del Napoli. E non poteva che essere Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli ha stretto una partnership con EA Sports FC 25 esclusiva e pluriennale. Nelle ultime settimane sono usciti di fatto differenti contenuti con i giocatori azzurri protagonisti alle prese col gioco e con le valutazioni personali. A causa della pessima stagione passata, gran parte dei giocatori hanno visto calare il proprio overall. Lo stesso Kvaratskhelia, in FC 24 aveva un rating pari a 86. Nel prossimo gioco, invece, avrà 85. Nonostante questo downgrade, il georgiano è ancora presente nella lista dei migliori 25 della Serie A.

FC 25, la top 25 di Serie A: scopri gli overall

Il miglior calciatore del campionato italiano in FC 25 sarà Lautaro Martinez con 89 di valutazione. L’argentino è seguito da una serie di giocatori a 87: Dybala, Hernandez, Maignan, Barella, Bastoni e Sommer. Un tassello sotto anche Rafael Leao, Bremer e Calhanoglu fermi a 86.

Subito dietro, arriva Kvaratskhelia con overall 85, l’unico a raggiungere tale valutazione. Vlahovic, Dimarco, Acerbi, Pavard e Dovbyk sono 84. Poi una sfilza di 83: Mkhitaryan, Koopmeiners, Morata, Pulisic, Thuram, Pellegrini, Duvan Zapata, De Vrij e Bennacer.

Tra questi migliori venticinque spicca l’assenza di Romelu Lukaku, che in FC 24 era stato valutato 84. Ancora ignota la sua valutazione nel nuovo gioco FC 25, poiché non è stata svelata neanche nei contenuti social proposti dal Napoli. L’attaccante belga rappresenta uno dei migliori centravanti del campionato, ma secondo gli sviluppatori parte almeno un tassello dietro l’attaccante Dusan Vlahovic, complice forse la differenza di reti tra i due nella passata stagione di Serie A. Infatti, il serbo ha chiuso con 16 marcature, al secondo posto dietro Lautaro. Lukaku, invece, si è fermato a 13 gol.

Chiaramente, attraverso continui aggiornamenti a seconda del reale stato di forma dei singoli giocatori, durante l’anno il videogioco provvederà a modificare i ratings dei protagonisti di Serie A. Bisogna però sottolineare che tra i migliori 20 dell’intera saga calcistica, la Serie A è rappresentata solo da Lautaro Martinez. Il primo italiano, invece, è Gigio Donnarumma, valutato 89 come l’attaccante argentino.

FC 25 sarà rilasciato per tutte le piattaforme (Nintendo, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows) il 27 settembre in tutto il Mondo.