“De Laurentiis ha fatto un errore gravissimo con Kvaratskhelia”: l’allarme sul rinnovo

“De Laurentiis ha commesso un errore grave con Kvaratskhelia”, le dichiarazioni spaventano i tifosi in vista del rinnovo di contratto

Sarà in campo regolarmente contro il Cagliari dal primo minuto Khvicha Kvaratskhelia, che ha smaltito completamente la botta subita contro l’Albania nella gara giocata con la sua Georgia. Il fantasista era rientrato negli scorsi giorni a Napoli dove ha svolto le visite mediche di controllo per scongiurare problemi ben peggiori e, fortunatamente, sono giunte splendide notizie sulle sue condizioni fisiche.

Antonio Conte lo avrà a completa disposizione per la trasferta in Sardegna, dove i 3 punti saranno fondamentali. Il Napoli ha bisogno di continuità dopo i successi su Bologna e Parma e la gara di Cagliari non si può sbagliare. Gli azzurri, infatti, saranno poi chiamati ad affrontare la Juventus il prossimo 21 settembre allo Stadium e la posta in palio sarà già altissima.

Pedullà sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Commesso un errore”

Come altissima sembrerebbe la richiesta economica fatta dall’entourage di Kvaratskhelia al Napoli per il rinnovo di contratto. Almeno questo è quello che si può intuire dalle parole del giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà. Nel corso di un intervento in diretta, il collega si è soffermato proprio sul prolungamento contrattuale previsto per il 77 partenopeo, che ancora tarda ad arrivare.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, il Napoli ha prima atteso la fine del calciomercato (con oggi è l’ultimo giorno anche in Turchia ndr), per poi concentrarsi sulle situazioni interne. Così facendo, però, si è ulteriormente prolungata l’attesa per l’adeguamento di stipendio di Kvara, che ad oggi arriva a percepire meno di 2 milioni di euro all’anno, nonostante sia stato uno dei protagonisti principali dello storico Scudetto di due stagioni fa.

Proprio in tal senso si è espresso Alfredo Pedullà, che avrebbe sottolineato, a sua detta, uno sbaglio fatto dal presidente De Laurentiis: “Ha commesso un errore gravissimo, non me lo sarei mai aspettato da lui. Da un anno e mezzo, due, gestisce malissimo la faccenda relativa al rinnovo di Kvaratskhelia”. Subito dopo ha aggiunto: “Il calciatore avrebbe da tempo meritato un adeguamento, è stato uno degli artefici dello scudetto. Perché ritardare così tanto? Perché cercare di risparmiare?”.

Infine, l’allarme lanciato: “Ora mi risulta che Kvara ed il suo entourage chiedano 8 milioni di euro e non so se il Napoli sia disposto a darglieli o il calciatore si dovrà accontentare di 7″. C’è dunque il rischio di una distanza importante tra le parti, anche perché gli azzurri sarebbero spingendo più per una soluzione che metta Khvicha sullo stesso piano di Lukaku, con uno stipendio da 6 milioni di euro all’anno. Il prossimo mese in questo senso sarà dunque cruciale.