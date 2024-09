“Da Lukaku mi aspetto un gol a partita”, l’ex bomber esalta i tifosi del Napoli

“Da Lukaku mi aspetto un gol a partita”, l’ex centravanti della Nazionale carica l’attaccante del Napoli e fa impazzire i tifosi

L’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli non ha solamente acceso la piazza, ma anche addetti ai lavori ed ex giocatori. Il belga è un personaggio che sposta, che divide. I suoi anni all’Inter lo hanno messo sotto la lente di ingrandimento per il super rendimento, poi il fallimento al Chelsea lo ha reso uno dei calciatori più discussi degli ultimi anni, fino al suo approdo alla Roma nella scorsa stagione.

Un passaggio di un solo anno, in prestito, dove non ha lasciato un brutto ricordo, ma non ha neanche fatto strappare i capelli ai tifosi. Ora una nuova avventura, in maglia Napoli, con il ritrovato Antonio Conte. Lo stesso Conte che lo ha fatto rendere come mai prima d’ora negli anni d’oro in nerazzurro, che hanno portato nelle casse del club di Zhang oltre cento milioni di euro.

Vieri esalta Lukaku: l’ex attaccante carica il belga e i tifosi del Napoli

Ad inizio anno, dopo il decimo posto della scorsa stagione e la terribile partenza contro il Verona, nelle griglie di partenza per la lotta Scudetto, il Napoli è scivolato tra la terza e la quarta posizione. Poi sono arrivati Neres, McTominay e Gilmour, oltre appunto al già citato Lukaku. Proprio il belga ha fatto parlare di sé anche in questi giorni, come accaduto a Bobo Vieri, nella serata di ieri durante un evento sul calcio allo Iulm.

L’ex centravanti della nazionale ha chiaramente parlato di numerosi temi, tra cui quello legato al nuovo bomber del Napoli. Vieri ha visto più volte Lukaku anche da vicino, soprattutto negli anni d’oro dell’Inter e sa cosa significa aver indossato quella maglia e aver reso in un certo modo. Conosce il suo peso e quindi è consapevole delle qualità di Big Rom, perse negli ultimi anni anche a causa di una gestione non positiva.

Aver ritrovato Conte, però, potrebbe aver riacceso la luce nel centravanti. Secondo Vieri, infatti, potrà fare serenamente la differenza: “Chi mi piace tra i centravanti in Serie A quest’anno? Aspetto Lukaku. So che non è andato in nazionale e si è allenato col Napoli in queste due settimane. Conte lo avrà spappolato. Mi aspetto un gol a partita da lui”. Un investimento importante da parte di Vieri, che ha così individuato nel belga uno dei potenziali capocannonieri e trascinatori del campionato. I tifosi azzurri se lo augurano.