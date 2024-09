Accostato al Napoli, l’agente di Vitor Roque svela tutto: la notizia sulla trattativa!

L’attaccante brasiliano del Barcellona era stato accostato in estate al Napoli, l’agente fa un’importante rivelazione di calciomercato.

Il calciomercato è terminato poche settimane fa, con tanti trasferimenti effettuati e altrettanti sfumati. Adesso, però, a giochi ormai chiusi, stanno emergendo alcuni retroscena sui vari affari. Uno di questi riguarda Vitor Roque, attaccante del Barcellona al centro di un intrigo di mercato.

Il brasiliano, infatti, non rientrava più nei piani tecnici dei blaugrana ed è per questo che era stato messo sul mercato. Il suo nome era stato accostato anche al Napoli, visto che in estate era alla ricerca di una punta che potesse prendere il posto di Victor Osimhen.

Intervista all’agente di Vitor Roque, in Serie A cercato da tre squadre ma non dal Napoli

L’agente del brasiliano, Andrey Cruz, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com in cui ha parlato delle trattative di mercato che hanno coinvolto il suo assistito. Ecco quanto evidenziato:

Ho parlato con la Fiorentina, ma una volta sola, per molto poco. Io ho chiamato la Fiorentina per chiacchierare del giocatore che piaceva ai viola: ne abbiamo parlato ma solo pochi minuti. La Fiorentina non ha mai fatto un’offerta. Né al giocatore né al Barcellona”.

L’agente ha poi parlato delle altre squadre interessate a Vitor Roque:

“In Italia lo cercavano anche Lazio e Inter. Anche loro ci hanno mostrato interesse ma non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito. Per lo stesso motivo: non ci hanno mai fatto offerte, né a noi né al Barcellona”.

Dunque le notizie che vedevano anche il Napoli tra i club interessati a Vitor Roque non hanno trovato conferme nelle parole dell’agente.