Kvaratskhelia, apprensione per le sue condizioni in vista del Cagliari: ultim’ora da Di Marzio

C’è molta apprensione in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Le ultimissime sul problema rimediato dal georgiano.

La sosta per le Nazionali spaventa il Napoli in vista del prossimo impegno. Questa volta, si tratta di uno dei protagonisti della rosa capitanata da Antonio Conte. Infatti, sono ore “difficili” quelle che sta vivendo Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore, impegnato con la sua Georgia, ha rimediato una brutta botta nel match contro l’Albania.

Il calciatore ha deciso di giocarci sopra per diversi minuti, prima di dichiarare il proprio forfait al minuto 75′. Da quel momento, è aumentata l’apprensione in casa Napoli per le condizioni del giocatore. Il primo annuncio è arrivato da parte del CT Willy Sagnol, il quale ha sottolineato la voglia del giocatore di continua ad essere in campo. Negli ultimi minuti, però, sono emersi nuovi dettagli riportati da Gianluca Di Marzio.

Kvaratskhelia è atteso oggi in Italia: da valutare le condizioni

Khvicha Kvaratskhelia tiene col fiato sospeso il mondo Napoli. L’esterno azzurro ha subito una botta durante il match contro l’Albania, lasciando così il terreno di gioco dopo 75′ minuti. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le sue condizioni sono attualmente da valutare anche se non sembrerebbe esserci particolare apprensione. Il georgiano è atteso oggi in Italia dove verranno valutate le sue condizioni.

In casa Napoli si respira un pacato ottimismo nonostante l’uscita dal campo anticipata. Oltre a ciò, anche Antonio Conte spera di avere a disposizione Kvaratskhelia in vista dei prossimi impegni. Infatti, gli azzurri affronteranno il Cagliari in trasferta nella prossima giornata di Serie A e subito dopo la Juventus a Torino.