Ribaltone Mario Rui, la scelta cambia tutto: la reazione del Napoli

Il Napoli giocherà domenica prossima contro il Cagliari, ma prima ci sono delle grosse novità che riguardano Mario Rui.

Dopo aver battuto Bologna e Parma, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato da una trasferta molto importante. Domenica prossima, infatti, gli azzurri sono chiamati da una trasferta molto insidiosa, ovvero quella dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola.

I sardi, al netto di qualche anno, sono stati sempre avversari molto ostici per il Napoli, vedi l’incredibile pareggio dell’anno scorso. Tuttavia, in attesa della gara contro il Cagliari, bisogna registrare delle novità che riguardano Mario Rui.

Napoli, Zalewski ha rifiutato il Galatasaray: attenzione all’ipotesi Mario Rui

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Nicola Zalewski ha rifiutato la corte del Galatasaray. Il club turco aveva fatto un’offerta importante al giocatore polacco che, però, ha scelto di restare ancora alla Roma.

A seguito del no incassato da Zalewski, dunque, il Galatasaray potrebbe compiere un affondo per Mario Rui. Tuttavia, oltre al portoghese partenopeo, il club turno potrebbe optare anche per Ballo-Touré del Milan.

Il Napoli, nel frattempo, spera che Mario Rui accetti l’offerta del Galatasaray, visto che è stato messo fuori rosa da Conte.