Novità Napoli, a sorpresa c’è un’opzione di rinnovo nel contratto: può restare altri due anni

Possibile novità di calciomercato per il Napoli, il calciatore può restare altre due stagioni grazie a un’opzione di rinnovo nel contratto.

Il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Antonio Conte ha nel mirino la trasferta con il Cagliari, dove affronterà l’ex Gianluca Gaetano. L’obiettivo degli azzurri è proseguire la corsa verso il vertice della classifica e ciò significa portare a casa i tre punti dalla trasferta in Sardegna, dando così continuità alle vittorie contro Bologna e Parma.

Proprio l’ultimo successo contro i ducali ha regalato tantissimo entusiasmo al gruppo azzurro. La rimonta arrivata con due gol in pieno recupero è stata un’iniezione di adrenalina per l’intera squadra del Napoli. La rete di Anguissa ha riacceso anche le convinzioni di un gruppo rimasto forse traumatizzato dopo il pessimo rendimento della passata stagione, culminata – da campioni d’Italia in carica – addirittura al decimo posto in classifica in Serie A.

Calciomercato Napoli, opzione di rinnovo di due anni nel contratto di Anguissa

Proprio l’eroe dell’ultimo successo contro il Parma potrebbe essere anche protagonista di chiacchiere di mercato in casa Napoli. Il calciatore camerunese ha il contratto in scadenza al termine dei questa stagione, ma ciò non sta creando nessun allarmismo nella società azzurra. Il motivo, come riportato da TMW, è che nel contratto di Anguissa è presente un’opzione per il rinnovo del contratto per altri due anni.

Molto probabilmente, l’opzione verrà attivata come ultima spiaggia, qualora non si dovesse trovare un altro accordo sull’ingaggio del calciatore. Non è detto che la sua permanenza venga confermata anche la prossima stagione, ma è abbastanza probabile che il Napoli rinnovi il contratto di Anguissa per altre due stagioni e poi in estate deciderà se mettere il calciatore sul mercato.

L’acquisto di due nuovi centrocampisti come Scott McTominay e Billy Gilmour, oltre che il ritorno dai vari prestiti di Michael Folorunsho, potrebbe far propendere il Napoli anche verso la cessione. Molto, ovviamente, dipenderà dalle eventuali offerte che potrebbero arrivare per il camerunese, ma anche e soprattutto da quanto riuscirà a riscattare l’ultima stagione.

Antonio Conte, da questo punto di vista, è stato molto chiaro dichiarando Frank Anguissa incedibile e mettendolo tra gli assoluti punti fermi da quale far ripartire il suo Napoli. Il tecnico si aspetta molto da lui, auspicandosi possa tornare quel calciatore fondamentale ammirato sotto la guida di Luciano Spalletti e decisivo per la vittoria del terzo scudetto dei partenopei.