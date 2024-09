Fedele prevede: la posizione in classifica del Napoli tra quattro giornate

Particolare previsione sulla stagione del Napoli e sulla posizione in classifica in campionato della squadra di Antonio Conte tra quattro giornate.

Dopo l’annata decisamente negativa, culminata con la decima posizione in classifica in campionato, il Napoli ha decisamente cambiato marcia. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rivoluzionato il comparto tecnico del club, con l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, ma soprattutto con l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Il passo successivo è stato consegnare al tecnico una squadra di tutto rispetto, con calciatori di spessore che hanno innalzato il livello della squadra. Buongiorno, Lukaku e Neres, ma anche Rafa Marin, Spinazzola e, infine, gli scozzesi McTominay e Gilmour.

Napoli primo in classifica in Serie A tra quattro giornate, la previsione a sorpresa di Enrico Fedele

Con questi acquisti il Napoli si presenta in questa nuova stagione con il serio obiettivo di puntare al vertice della classifica. La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo principale, ma guarda un po’ più in alto non appare impossibile. A pensarlo è anche l’ex dirigente sportivo e oggi opinionista Enrico Fedele che, intervenuto a Radio Marte, ha addirittura previsto la posizione in classifica degli azzurri tra quattro giornate. Ecco quanto evidenziato:

“Le parole di oggi di De Laurentiis non mi hanno sorpreso ma hanno confermato che ormai si tratta di un De Laurentiis 2, che ha capito gli errori che ha commesso e che ha fatto una vera e propria “strambata”, prendendo Conte e acquistando calciatori già pronti. La commozione nel corso della conferenza la capisco: più si va avanti con gli anni e più si diventa sentimentali, e lui tiene al Napoli. Faccio i complimenti a lui per come ha parlato e per come ha agito quest’anno. Cagliari-Napoli? Il Napoli ha quattro partite da disputare di cui la più ostica è quella con la Juve: per il resto, ci sono Cagliari, Monza e Como: la squadra di Conte, in queste quattro partite, può e deve stare in testa alla classifica. Non temo il Cagliari? Nel calcio c’è sempre la sorpresa dietro l’angolo, ma i valori sono talmente diversi che perdere punti sarebbe un peccato mortale”.

Dunque, secondo Fedele, il Napoli dopo le prossime quattro partite sarà primo in classifica in Serie A. Per farlo sarà necessario sfruttare il calendario favorevole dei prossimi match, dove solo la sfida alla Juventus sembra avere un grado di difficoltà particolarmente elevato.