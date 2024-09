Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico: può andare via a fine stagione

Uno dei calciatori del Napoli potrebbe andare via a fine stagione, può andare via a parametro zero senza il rinnovo del contratto.

Il Napoli lavora a Castel Volturno in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Antonio Conte ha preso completamente possesso del reparto tecnico del club, ma dalle sue decisioni passa anche il futuro dei calciatori a sua disposizione.

Alex Meret resta al Napoli? Senza rinnovo del contratto sarà addio a parametro zero

Anche le proposte per il rinnovo del contratto arrivano sotto indicazione dell’allenatore. Tra i calciatori in bilico c’è anche Alex Meret, il cui contratto scade al termine della stagione in corso. Il Napoli ha di recente attivato l’opzione per prolungare il contratto fino al 2025, ma senza un ulteriore rinnovo, il portiere andrà via a fine stagione a parametro zero.

Da capire cosa farà Antonio Conte, visto che – riporta TMW – alcune voci su un possibile addio del portiere si erano già sparse nelle scorse settimane. Ci sarà concorrenza anche con Elia Caprile, reduce da una buona stagione all’Empoli. Se sarà il titolare probabilmente ci sarà anche un rinnovo. Nikita Contini invece verrà eventualmente confermato come terzo portiere alla fine dell’annata, ma può rimanere.