“Piace molto a Manna”, c’è la conferma dell’agente: possibile nuovo colpo per il Napoli?

Il Napoli lavora senza sosta sul mercato. Sebbene la sessione sia terminata, tra le file azzurre si continua a monitorare i vari obiettivi.

Il lavoro svolto dal Napoli sul fonte mercato è stato davvero ottimale. La dirigenza ha consegnato ad Antonio Conte una rosa all’altezza. Infatti, lo stesso allenatore è felice degli uomini a disposizione. Questo, però, non vuol dire che il DS Manna smetterà di lavorare sul mercato. Infatti, sul taccuino dell’ex dirigente bianconero ci sarebbe un alto pezzo da novanta.

Nei prossimi mesi, nella finestra di mercato o anche durante l’estate prossima, il Napoli potrebbe mettere a segno un nuovo colpo in difesa. Infatti, un possibile arrivo arricchirebbe ancor più le scelte a disposizione di Antonio Conte. Uno dei profili individuati sarebbe quello di Daniele Rugani. Quest’ultimo è stato ceduto dalla Juventus all’Ajax a titolo temporaneo. Nelle ultime ore, però, il suo entourage ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere al Napoli dopo l’esperienza in prestito all’Ajax. Il calciatore è ormai fuori dal progetto della Juventus, motivo per il quale nell’estate prossima dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Oggi Davide Torchia, nonché agente del difensore, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando il futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole.

“L’Ajax è un club davvero storico. Siamo rimasti molto felici perché hanno insistito a lungo per avere Daniele. Per quel che riguarda il futuro, posso dire che il mio assistito piace molto a Manna. Purtroppo non posso aggiungere altro”.

Sul Napoli di Conte: “Parliamo di una società di altissimo livello. Il manico è giusto e sono convinto che faranno un filotto di vittorie”.