Mercato Napoli, sta per sfumare un obiettivo del club: la richiesta è da capogiro!

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata. Il club azzurro monitora da diversi mesi un obiettivo importante.

Tra le file azzurre si continua a lavorare sui possibili colpi in entrata. La dirigenza vuole regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva, come già fatto nelle ultime settimane. Oltre a ciò, però, si guarda anche a possibili colpi futuri che migliorerebbero ancor più il gruppo squadra.

Da diversi mesi, fin dal suo approdo a Napoli, il DS Manna starebbe seguendo un noto profilo. Si tratta di Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce ma già nel mirino dei grandi club europei. Alla corsa si sarebbe iscritto anche il club partenopeo, il quale sarà però costretto a fare i conti con le richieste elevatissime di Pantaleo Corvino.

Il Napoli segue Dorgu: il Lecce chiede 40 milioni!

Patrick Dorgu è a caccia della consacrazione definitiva. Il terzino sinistro del Lecce è reduce da una buonissima stagione, motivo per il quale ci sono tante big sulle sue tracce. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il presidente del club salentino avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino. Quest’ultimo, si aggira intorno ai 40 milioni di euro e sarà valido dalla prossima estate. Infatti, l’obiettivo di Pantaleo Corvino è chiaro: trattenere il giocatore per poi venderlo ad una cifra superiore.

I club interessati sono diversi, su tutti Chelsea e Tottenham. Una possibile cessione in Premier League non è da escludere, anche se il Napoli resta sempre alla finestra per monitorare la situazione. Nei prossimi mesi sono attesi aggiornamenti importanti che indirizzeranno la trattativa in una direzione o nell’altra.