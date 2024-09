Ansia Kvaratskhelia, problema con la Georgia: la rivelazione del ct

Khvicha Kvaratskhelia ha avuto un problema nell’ultimo match di Nations League con la Georgia: la rivelazione del ct Sagnol

L’attaccante del Napoli ha lasciato Castel Volturno la scorsa settimana per rispondere alla convocazione del ct georgiano. La nazionale ha disputato due incontri di Nations League con Repubblica Ceca e Albania, entrambi vinti. Kvaratskhelia ha lasciato il segno nel primo match, grazie ad un rigore ben calciato che ha aperto marcature.

Nella seconda sfida in Albania in programma ieri 10 settembre, però, l’esterno d’attacco azzurro ha accusato un problema fisico. Infatti, stando a quanto affermato dal ct Willy Sagnol, Kvaratskhelia ha subito una botta forte nella prima frazione di gara e ha deciso di giocare sul dolore, non chiedendo la sostituzione. Subito dopo la rete del definitivo 0-1 arrivato dopo 70 minuti, il commissario tecnico l’ha poi tolto dal campo.

“Kvara ha giocato con forti dolori – ha specificato Sagnol come riporta Crystal Sport – Voleva restare in campo più a lungo possibile. Khvicha è un grande giocatore di squadra. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento, quindi ho inserito Davitashvili che ha fatto molto bene”. Dunque, Kvaratskhelia sarà monitorato dallo staff medico, prima che Conte decida se mandarlo in campo dal primo minuto per Cagliari-Napoli, in programma domenica 15 settembre.