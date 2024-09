McTominay sarà l’arma in più di Conte: potrà usarlo in almeno tre ruoli

Scott McTominay può diventare una vera e propria arma in più per Antonio Conte: ci sono almeno tre ruoli possibili per lo scozzese.

Un colpo atteso da tutta la piazza e che già fa sognare, senza nemmeno averlo visto nemmeno una volta in campo con la maglia del Napoli. Scott McTominay è senza dubbio uno dei giocatori più attesi tra quelli arrivati nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Giocatore di grande esperienza, proveniente da uno dei top club europei come il Manchester United.

Antonio Conte lo ha voluto fortemente, sicuro che proprio grazie alla scozzese si possa dare un qualcosa di importante al centrocampo azzurro in termini di equilibrio e qualità. Dal canto suo, Scott è entusiasta della nuova avventura, come mostrato anche dalle prime immagini che vedono McTominay al Maradona. Personalità e voglia di cominciare, senza dimenticare un aspetto importante come la sua duttilità.

McTominay ed i suoi possibili ruoli: quante possibilità per Conte

Come riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, proprio la versatilità di McTominay potrebbe risultare decisiva nelle scelte di Conte: lo scozzese – si legge – racchiudere in sé tutta una serie di variabili tattiche che lo etichettano senza dubbio come possibile arma in più per Conte.

L’ex Manchester può giocare in un centrocampo a due, come adesso sarebbe ipotizzabile nel 3-4-2-1 di Conte o ancora in un 4-2-3-1, ma anche in un centrocampo a tre in un plausibile 4-3-3 che proprio in questi giorni è stato nuovamente tirato in ballo durante la sosta dalle varie analisi tattiche dei media napoletani.

Ed ancora, McTominay potrebbe essere essere schierato da trequartista, posizione particolare che lo scozzese potrebbe interpretare in maniera in maniera peculiare.