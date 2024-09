Caso modulo, spunta una nuova soluzione: ‘brutte notizie’ per Politano e Neres

Quello del modulo è un tema centrale in casa Napoli: Antonio Conte sta vagliando diverse soluzioni, una di queste richiederebbe un sacrificio a giocatori come Politano e Neres. Ecco a cosa sta pensando il tecnico.

Antonio Conte sta studiando al meglio quelle che possono essere le soluzioni tattiche adatte al suo Napoli. Il 3-4-2-1 al momento resta la strada da seguire, visto e considerato che l’allenatore anche in questa primissima fase della stagione ha optato per questo tipo di veste, anche se sono al vaglio anche altre situazioni. Si cerca equilibrio, il modo per non pesare troppo su un centrocampo che ancora adesso ha mostrato qualche falla nella tenuta in fase di non possesso. Niente di drammatico, siamo soltanto all’inizio ed è normale dover trovare delle contromisure, ma al tempo stesso c’è la consapevolezza che tutto può essere rivisto.

Gli inserimenti in rosa di McTominay e Gilmour saranno fondamentali per capire se dovrà essere rivisto il modulo oppure la composizione in termini di calciatori: Lobotka ed Anguissa sono stati i titolari ‘forzati’ in queste prime giornate, ma adesso ci sono più soluzioni considerando anche la permanenza di Folorunsho che ad oggi è a disposizione di Conte.

Proprio il tecnico potrà provare anche coppie diverse, magari provando a lasciare fuori uno tra lo slovacco e l’ex Fulham. Oppure, si potrebbe optare per un uomo in più a centrocampo, soluzione che al momento viene presa in considerazione da Conte.

Caso modulo, occhio al 3-5-2: novità per Neres e Politano

In queste settimane si è parlato anche di un ritorno al 4-3-3 che, però, snaturerebbe di netto quella che è l’idea di base con una difesa a tre sulla quale costruire tutta la manovra. Conte ha lavorato molto su questo, sembrerebbe improbabile l’andare a mutare proprio la linea difensiva, anche se ad oggi non si può escludere nulla. L’inserimento di un uomo in più a centrocampo, come detto, potrebbe tradursi anche con una composizione diversa che lascerebbe spazio all’attuale difesa a tre.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea del 3-5-2 sarebbe viva nella mente di Conte, soluzione che anche all’Inter ha portato dei risultati assolutamente convincenti. Un modulo che, ovviamente, porterebbe alcuni giocatori a doversi sacrificare in maniera importante: Politano e Neres, nella fattispecie, sarebbero chiamati ad un sacrifico importante, anche per dare modo a Kvaratskhelia di essere più libero di avvicinarsi a Lukaku.