Israele-Italia, il turnover “tocca” da vicino anche il Napoli: suggestione inedita per Spalletti

Stasera andrà in scena la sfida tra Israele e Italia valevole per la seconda giornata di Nations League. Le ultime sulle scelte del CT.

Manca sempre meno al secondo impegno dell’Italia di Luciano Spalletti. Il CT azzurro, dopo la vittoria contro la Francia spera di proseguire il cammino conquistando nuovamente i tre punti. Nonostante il trionfo a Parigi, però, l’allenatore avrebbe già chiaro il possibile undici titolare. A tal proposito, non sono da escludere numerose sorprese sorprese.

L’obiettivo attuale della Nazionale Italiana è quello di raggiungere una certa “stabilità”. Infatti, nelle idee del CT ci sarebbe la volontà di provare tutti i calciatori a disposizione. A tal proposito, in occasione della sfida contro Israele è previsto un ricco turnover. Dunque, è importante analizzare le possibili scelte dell’ex tecnico del Napoli.

Israele-Italia, Spalletti si affida a tre calciatori azzurri: le ultime

Luciano Spalletti è pronto a condurre l’Italia verso il secondo impegno nel girone di Nations League. Questa volta, però, la forza dell’avversario è nettamente diversa. Infatti, non ci sarà la Francia ma bensì l’Israele. A tal proposito, il CT italiano potrebbe mettere in atto un importante turnover. Come riportato da “Il Mattino” le scelte legate all’undici titolare dovrebbero ricadere su ben tre azzurri. Quest’ultimo sono: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori.

Il condottiero azzurro nutre una particolare fiducia nei calciatori del Napoli. Infatti, non è da escludere che i tre azzurri partano dal primo minuto. Naturalmente, l’undici titolare verrà svelato pochi istanti prima del fischio d’inizio, ma intanto tutti i dettagli portano ai giocatori che militano alla Corte del Vesuvio.