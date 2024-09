Nessun aiuto ad Antonio Conte: la scelta che penalizza il Napoli

Si prospettava una lunga sosta e così sarà: nessuna grazia ad Antonio Conte, penalizzato dai tanti calciatori andati in giro per le gare con la Nazionale

Chiusa la terza giornata di campionato, il Napoli ha staccato un po’ la spina in vista del quarto turno, in programma il 15 settembre con la trasferta di Cagliari. La formazione partenopea ha dovuto fare a meno in questi giorni di 12 calciatori, tra cui i nuovi tantissimi titolari e nuovi acquisti.

A Castel Volturno è rimasto però Lukaku, che ha rifiutato di rispondere alla chiamata del Belgio, in accordo con il commissario tecnico, per allenarsi con Antonio Conte e il suo staff. E in questa settimana non sono mancati doppi turni di allenamento quotidiano, più partitella con Primavera. Il mister vuole preparare nel dettaglio la gara contro i rossoblu e quella successiva, contro la Juventus allo Stadium. Sono ancora tanti gli aspetti da migliorare e questa sosta, da un lato, ha permesso all’intera equipe dell’allenatore di congelare il tempo e rivedere gli errori da limare e da eliminare durante i novanta minuti.

Bisogna però aggiungere che le Nazionali non aiutano affatto Antonio Conte, come è giusto che sia. Infatti, anche nel secondo turno di Nations League i due acquisti scozzesi hanno disputato l’intera gara, dal primo all’ultimo minuto.

Napoli, McTominay ancora in gol: lui e Gilmour in campo 90′

Serata speciale a metà per Scott McTominay, che sblocca il punteggio al Estadio Da Luz di Lisbona contro il Portogallo sin dal 7′. Il suo colpo di testa vincente, su cross dalla fascia sinistra, è un bel biglietto da visita per tutta Napoli, che conosce ancora poco l’ex centrocampista del Manchester United.

Nelle caratteristiche del glaciale centrocampista azzurro c’è proprio il fondamentale di testa: l’altezza aiuta, ma anche il suo tempismo sarà molto utile negli schemi ideati da Conte e dal suo staff. Peccato, però, che Gilmour e McTominay si siano fatti acciuffare nel secondo tempo dai gol di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, implacabile sotto porta. L’ex bianconero ha messo così a segno la rete numero 901 e ha permesso al Portogallo di conquistare i tre punti contro la Scozia.

Novanta minuti per i due giocatori del Napoli, che non riposano neanche questa volta dopo la sconfitta subita all’ultimo minuto contro la Polonia. Entrambi avranno sulle gambe i 180 minuti di questi due match di Nations League. Masticano amaro Billy e Scott, che però ancora una volta sono stati protagonisti di una buona prestazione con la maglia della loro Selezione. Martedì torneranno in campo, ma a Castel Volturno, assieme a Lobotka e forse anche i giocatori della Nazionale italiana, che saranno impegnati contro l’Israele lunedì 9 settembre.