Ansia per Schillaci, ricovero in ospedale per Totò: il comunicato della famiglia

Mondo del calcio in ansia per Totò Schillaci: l’ex attaccante della Nazionale Italiana è stato ricoverato in ospedale. Arriva il comunicato della famiglia dopo le tanti voci.

Tutti gli appassionati del mondo del calcio sono in ansia per Totò Schillaci: l’ex calciatore, simbolo della Nazionale in Italia 90, è ricoverato in ospedale. A darne conferma è stata la famiglia, che però ha tenuto a sottolineare che le sue condizioni sono stabili e che è monitorato costantemente dall’equipe medica. Le prima voci provenienti dalla Sicilia avevano descritto la situazione in maniera preoccupante, ma i suoi familiari hanno tenuto a tranquillizzare i tifosi con un post apparso nelle stories Instagram di Schillaci. Ignote, al momento, le cause del ricovero, ma quanto fatto trapelare dalla famiglia le sue condizioni sono stabili.

Schillaci ricoverato, il post della famiglia sui social

La famiglia di Totò Schillaci rompe il silenzio sui social per tranquillizzare i tifosi circa le condizioni del campione siciliano, ricoverato in ospedale per cause ancora ignote.

Di seguito, il comunicato in questione: