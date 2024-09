News Napoli, novità a sorpresa da Castel Volturno: “Succederà oggi”

Decisione a sorpresa del Napoli di Antonio Conte: succederà oggi a Castel Volturno prima dei due giorni liberi che il tecnico concederà alla squadra.

Poco più di sette giorni mancano per rivedere di nuovo il Napoli in campo: ad attendere gli azzurri di Antonio Conte, non appena terminerà la sosta della Nazionali ora in corso, è il Cagliari. Dopo le due vittorie di fila in casa, contro Bologna e Parma, l’obiettivo è quello di rompere il ghiaccio anche in trasferta, per la prima volta in questa stagione. La batosta al Bentegodi di inizio campionato, contro l’Hellas Verona, è ancora un ricordo che fa male e che, evidentemente, è servito come stimolo nelle seguenti due partite, ma serve un’inversione di marcia anche per quanto riguarda gli impegni lontani dallo stadio Diego Armando Maradona.

In attesa del rientro dei vari Nazionali, Antonio Conte è al lavoro con chi è rimasto invece a Castel Volturno: lavoro duro da parte dell’ex Commissario Tecnico, che ha potuto contare anche su due nuovi acquisti come Romelu Lukaku e David Neres. Quest’oggi, stando a quanto svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, andrà in scena una seduta congiunta con la Primavera del club partenopeo, che debutteranno sabato prossimo, in Primavera 2, contro il Frosinone.

Notizie SSC Napoli, oggi allenamento congiunto con la Primavera

Il Napoli di Antonio Conte, quest’oggi, effettuerà un allenamento congiunto con la Primavera guidata da Dario Rocco e che quanto prima debutterà nel campionato Primavera 2.

