Italia, Di Lorenzo preso di mira dai quotidiani: il giudizio è pesantissimo – FOTO

L’errore sull’inizio di match di Di Lorenzo, nel corso di Francia – Italia, fortunatamente non è costato caro alla Nazionale guidata da Spalletti, che ha poi vinto il match.

Una serata importante quella di Parigi per la Nazionale di Luciano Spalletti, che è tornata alla vittoria e che ha portato a casa i tre punti contro una selezione importante come quella della Francia. Match finito per tre reti a uno, in favore degli azzurri, con anche Giacomo Raspadori tra i protagonisti. Il numero 81 azzurro, la cui entrata in campo nella seconda frazione di gioco ha letteralmente cambiato le sorti della sfida, ha siglato la terza rete, su assist di Destiny Udogie.

Guardando l’altra faccia della medaglia, almeno per quanto riguarda i calciatori della SSC Napoli impegnati in questi giorni agli ordini del Commissario Tecnico Spalletti, c’è un Giovanni Di Lorenzo apparso in ombra, almeno nelle fasi iniziali della sfida. È suo l’errore che ha spalancato la porta a Barcola, che avrebbe potuto compromettere la serata degli azzurri ma che così, per fortuna e per merito della squadra stessa, non è stato. Il risultato finale, positivo per l’Italia, non basta a calmare i giudizi critici da parte dei quotidiani, che questa mattina hanno “preso di mira” il capitano del Napoli, proprio a causa della leggerezza in questione.

Di Lorenzo, fioccano le insufficienze dopo Francia-Italia: le pagelle

La prestazione di Giovanni Di Lorenzo, stando alle pagelle dei quotidiani oggi in edicola, non va oltre la sufficienza: pesa, inevitabilmente, l’errore a inizio match sulla rete di Barcola.

Addirittura da quattro in pagella la prestazione del capitano del Napoli per Il Mattino e La Gazzetta dello Sport. “Insicuro da subito, e non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0. Non si riprende più dallo shock: unica cosa positiva, un salvataggio su Griezmann”, scrive la rosea a tal riguardo.

Leggermente più alti, sul cinque in pagella, i giudizi da parte di Tuttosport, Il Corriere dello Sport e La Repubblica. In particolare, Tuttosport rievoca i fantasmi dello scorso Europeo, in cui Giovanni Di Lorenzo è stato autore di diverse prestazioni sottotono.

“Evidentemente l’inconscio gli ha proposto un flash del devastante Europeo e gli ha letteralmente bloccato i riflessi sul passaggio, giusto e per nulla impegnativo, di Cambiaso. Ingiustificabile, altrimenti, l’assenza di reattività che ha permesso al pur guizzante Barcola di rubargli palla. Reagisce con morale e cresce nella ripresa”

Il Corriere dello Sport, però, sottolinea come nel corso della sfida ci sia stato anche del buono, con due salvataggi che hanno evitato il peggio per l’Italia. Ciò non basta, però, per evitare l’insufficienza.