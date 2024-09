Raspadori si sbilancia: “Questo ruolo penso sia il migliore per me”

Giacomo Raspadori, autore della terza rete nel 3-1 inflitto dall’Italia alla Francia, ha parlato ai microfoni di RAI Sport nel post partita, commentando il gol e non solo.

Una bella serata per Luciano Spalletti e per la Nazionale Italiana, che tornano a sorridere dopo mesi complicati in seguito all’annata da dimenticare in Germania, in occasione dei Campionati Europei. Il 3-1 inflitto al Parco dei Principi alla Francia è un segnale importante per il gruppo azzurro, a caccia di riscatto e affamato di rivincite. Tutti sentimenti che, senz’altro, sono nella testa anche di Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli è reduce da un momento personale non brillantissimo, la rete trovata nel secondo tempo, da subentrato, può essere una svolta importante per un calciatore che lo stesso Antonio Conte ritiene importante nelle rotazioni.

Il numero 81 del club partenopeo, impegnato in questi giorni per l’appunto con la Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport in seguito alla vittoria contro la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps, commentando il suo gol e tornando a parlare anche della questione legata alla posizione in campo, tema molto dibattuto in casa Italia e non solo.

“Le parole di Luciano Spalletti rispecchiano il suo lavoro. Quando giochi competizioni importanti la pressione è sempre al massimo. Stiamo lavorando con serenità, però, per prepararci al meglio per le partite che verranno e per potercela giocare”, ha dichiarato l’ex Sassuolo a proposito del CT azzurro, suo ex allenatore a Napoli nella stagione 2022-23.

Notizie calcio Napoli, Raspadori ai microfoni di RAI Sport dopo Francia – Italia

Soddisfazione anche personale per Giacomo Raspadori nella notte del Parco dei Principi, che ha visto trionfare l’Italia sulla Francia per 3-1.

Di seguito, le parole rilasciate dall’attaccante del Napoli ai microfoni di RAI Sport:

“Ruolo? Nel secondo tempo ho giocato in una posizione che mi permette di fare bene nelle due fasi, di legare il gioco. La posizione in cui ho giocato oggi credo sia la migliore per me. Devo rivedere la partita per capire dove abbiamo sbagliato in qualche scelta. Io mi metto sempre a disposizione dei compagni per trovare sempre lo spazio giusto quando c’è”.

Poi, sulla vittoria ha aggiunto:

“È stata una grande vittoria, ottenuta contro una squadra del genere. Questa è la strada giusta, avevamo bisogno di rifarci dopo un’estate negativa, e questa voglia si è vista”.

Sulla posizione in campo, dunque, Raspadori non ha dubbi: il ruolo di sottoposta sembra essere quello che più esalta le sue caratteristiche e chissà che ciò non possa essere un segnale anche per Antonio Conte, pronto a lavorarci su non appena terminerà la sosta della Nazionali per gli impegni di UEFA Nations League.