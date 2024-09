“Ha surclassato Maradona”: la sentenza fa discutere, è polemica tra i tifosi

Diego Armando Maradona è un metro di paragone continuo per i vari fuoriclasse del calcio moderno: l’ultima sentenza dell’ex calciatore fa discutere i tifosi.

Un campione assoluto, una leggenda che continua a essere trasmessa di generazione in generazione: parlare di Diego Armando Maradona non è cosa banale mai banale, soprattutto per una piazza come quella di Napoli, che più ha conosciuto le gesta del Pibe de Oro e che tuttora lo venera. L’asso argentino ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i napoletani, ma di tutti quelli che sono appassionati del mondo del calcio, venendo definito da buona parte dell’opinione pubblica il miglior calciatore di sempre. Dai trionfi con la sua Argentina fino ai due Scudetti e alla Coppa UEFA conquistati con la maglia del Napoli: successi che sono divenuti un vero e proprio simbolo di riscatto.

Basti pensare che dopo anni si continua a parlare di Diego Armando Maradona, inevitabilmente divenuto un metro di paragone per tutti i calciatori che hanno lasciato il proprio segno nell’era moderna. Va avanti ormai da tempo il confronto tra El Pibe de Oro e Lionel Messi: un paragone molto discusso e che, spesso, innesca diverse polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

È il caso delle parole rilasciate dall’ex portiere Emiliano Viviano, che ai microfoni di TvPlay ha dichiarato che, per quanto sia rappresentativo e iconico Maradona, sul piano calcistico la Pulga abbia “surclassato” il suo connazionale.

Viviano: “Maradona? Calcisticamente Messi lo ha surclassato”

Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay è tornato a parlare del dualismo tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, esponenti massimi delle ere calcistiche di riferimento ed eternamente comparati.

Di seguito, le parole dell’ex estremo difensore a tal riguardo:

“Quando è morto Maradona mi sono messo a piangere, per me era Dio sotto tutti i punti di vista, ma calcisticamente Messi lo ha surclassato. Il Maradona personaggio, il suo carisma, il suo lottare per tutti, in questo Diego era impareggiabile e nessuno sarà mai come lui. Ma ti assicuro che tanti argentini a me personalmente hanno detto la stessa cosa, cioè che non c’è paragone, che Messi è il migliore”.

Viviano, inoltre, ha sottolineato come questo pensiero sia ritenuto da molti come una vera e propria bestemmia, a dimostrazione di come l’iconicità di Diego Armando Maradona abbia un peso enorme nel confronto con l’attuale numero 10 della Nazionale Argentina.