SSC Napoli, che novità! La comunicazione è appena arrivata sui canali social

Il Napoli prosegue la sua mission di diffondere la propria identità e i valori partenopei in tutto il mondo: ecco l’ultimo annuncio

Da diverso tempo a questa parte, la SSC Napoli sta lavorando per far crescere l’appeal internazionale e per aumentare la riconoscibilità del brand in tutto il Mondo. Hanno certamente aiutato acquisti di calciatori stranieri, come Lozano, Osimhen e Kim Min-Jae, i quali hanno portato dai rispettivi Paesi nuovi appassionati e tifosi del club azzurro. Ma non è la sola causa che porta la società ad essere appetibile anche ai grandi marchi.

Infatti, il Napoli ha chiuso di recente importanti rapporti commerciali con aziende importantissime a livello globale. L’ultimo annuncio riguarda il rinnovo della partnership con Lever Touch, azienda leader del car repair, e che ha come base proprio la città napoletana. Si tratta di un’eccellenza partenopea, che ha sedi operative in diversi Paesi: tra cui Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Brasile ed Argentina.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società azzurra afferma che Lever Touch sarà Business Partner del club per la stagione 2024/2025. Il sodalizio mira a “coniugare eccellenza, know how e radici partenopee” e si sposa perfettamente con l’obiettivo del club di politica di internazionalizzazione.