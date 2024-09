“Si è allenato nuovamente con la squadra”, decisiva la volontà di Conte: la clamorosa novità!

In casa Napoli continuano ad esserci cambiamenti repentini nelle ultime ore. Antonio Conte ha risolto l’ennesimo situazione delicata.

Sono ore caldissime in casa Napoli in vista del futuro. A Castel Volturno, nonostante la sosta per le Nazionali, si continua a lavorar ininterrottamente. Oltre a ciò, però, ci sono anche diverse novità da raccontare. Infatti, l’estate del club azzurro è stata molto tormentata a causa di diversi “casi” delicati. Quest’ultimi, sono quasi tutti rientrati e in modo particolare c’è stata una novità nelle ultimissime ore.

Durante la giornata di ieri, c’è stato un confronto importante tra Michael Folorunsho e Antonio Conte. Il calciatore può essere una pedina importante, ma nelle ultime settimane non fa parte del gruppo squadra. Infatti, l’ex Hellas Verona non è mai stato convocato per le partite. Dopo il colloqui con il tecnico salentino sarebbero emersi nuovi dettagli fondamentali.

Folorunsho reintegrato in squadra: la scelta arriva da Conte

Tra Michael Folorunsho e il mondo Napoli sta per tornare il sereno. L’ex Hellas Verona ha vissuto un periodo molto difficile dopo il rinnovo contrattuale con gli azzurri. Infatti, proprio da quel momento son nati i primissimi “problemi”. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono però emersi nuovi dettagli sul futuro del centrocampista italiano. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.