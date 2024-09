Incredibile lutto nel mondo del calcio: morto l’allenatore di Empoli e Bari

Sono ore critiche per il calcio italiano e non solo. Nelle ultime ore, si è spento l’ex allenatore di Empoli, Bari e non solo.

Stamane è giunta una notizia che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Purtroppo, l’Italia è costretta a fare i conti con la morte di un personaggio che ha contribuito alla storia di questo sport. Si tratta di Gaetano Salvemini, il quale si è spento all’età di 82 anni lasciando un vuoto incolmabile.

La notizia è iniziata a circolare pochi minuti fa, destando fin da subito molto scalpore. Gaetano Salvemini era un uomo di calcio, il quale ha allenato diversi club in Serie A collezionando tante panchine nel massimo campionato italiano. L’annuncio ha scosso l’intero movimento, motivo per il quale nelle prossime ore saranno numerosi i cordogli da parte dei club.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Gaetano Salvemini

Gaetano Salvemini si è spento all’età di 82 anni. Nonostante la scomparsa, l’ex allenatore dell’Empoli resterà per sempre una bandiera del club toscano e non solo. Ha guidato gli azzurri nella sua prima stagione in Serie A, nell’annata 1986-1987, diventando una vera e propria bandiera.

Gaetano Salvemini, oltre all’esperienza ad Empoli, è stato protagonista con altre compagini nel calcio italiano. Infatti, è passato per le panchine di Bari, Genoa, Palermo, Cesena e Lucchese. L’ultima esperienza risale però al 2001, quando sedeva sulla panchina del Monza.

L’ormai ex allenatore si è spento in provincia di Reggio Emilia, dove risiedeva negli ultimi anni. Si tratta, quindi, di una perdita fondamentale per il calcio italiano e non solo.