Il nuovo acquisto del Napoli mastica amaro: il gesto dei tifosi (FOTO)

Il nuovo acquisto del Napoli mastica amaro dopo la partita: il gesto dei tifosi azzurri è encomiabile

Che la piazza napoletana sia calda, è risaputo in tutto il mondo. A volte si ha la sensazione che lo stadio Maradona possa spingere la squadra a superare i propri limiti. Lo ha riconosciuto anche Antonio Conte, sia in ritiro quando ha conosciuto per la prima volta l’affetto dei supporter, sia all’impianto di Fuorigrotta con le due vittorie contro Bologna e Parma.

Lo sanno benissimo anche i calciatori. A volte nella scelta di firmare per un club, pesa anche l’ambiente circostante. Napoli mette pressione ai suoi campioni, ma dà anche tanto affetto. È il caso che vede protagonisti i due scozzesi nuovi acquisti della società partenopea. McTominay è stato accolto in grande stile all’aeroporto, come giusto che sia poiché si tratta di una bandiera del Manchester United. E non era scontato che il centrocampista, di questa caratura internazionale, accettasse una squadra che non giocasse coppe europee.

E poi c’è Billy Gilmour, che ha fortemente voluto il Napoli e ha catturato l’attenzione di tutti i supporter. Entrambi non hanno debuttato ancora con Conte, ma sono scesi in campo con la Scozia da titolari nel primo match di Nations League. Ed entrambi hanno segnato. Purtroppo, i loro gol sono risultati vani, poiché la Polonia ha acciuffato i 3 punti proprio allo scadere, grazie ad un calcio di rigore battuto da Zalewski.

Napoli, invasione dei tifosi al post di Gilmour

L’indomani dalla sconfitta di Glascow, Billy Gilmour ha postato una serie di foto che lo ritraggono in campo contro la Polonia. “Segnare per la Scozia significa molto, ma la sconfitta nei minuti finali è difficile da mandar giù”, spiega il nuovo centrocampista del Napoli per descrivere le emozioni contrastanti della rete e del pareggio sfumato all’ultimo.

Ma ci hanno pensato i tifosi del Napoli a tirar su il morale del ragazzo. Infatti, sotto il post pubblicato su Instagram c’è stata una vera e propria invasione di supporter azzurri, pronti ad incitare l’ex Brighton. Tra le immagini postate, i fan hanno notato anche quella assieme a McTominay.

“Non vediamo l’ora di vederti con la maglia del Napoli”, scrive qualche utente. “Sei un fenomeno Billy“, scrive qualcun altro. “Così anche a Napoli”, incita un supporter. Insomma, solo grandi messaggi di approvazione e incitamento per il nuovo colpo azzurro, che tornerà presto in campo con la sua Scozia domenica nel big match contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una partita certamente non banale.