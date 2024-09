Che beffa per McTominay: è successo contro la Polonia di Zielinski

In Scozia-Polonia di Nations League, Scott McTominay è stato schierato dal suo ct titolare dietro il centravanti Dykes: ecco che cos’è successo



Prima partita da giocatore del Napoli, ma con la maglia della Scozia. Scott McTominay ha fatto giusto in tempo a salutare i suoi nuovi tifosi e il nuovo stadio per la sfida contro il Parma, poi è subito partito per la Scozia in vista degli impegni con la nazionale.

La formazione allenata da Steve Clarke disputa la Lega A della Nations League ed è inserita nel girone assieme alla Polonia, Portogallo e Croazia. Non un gruppo facile, ma neanche impossibile da superare per la Tartan Army. In campo contro i polacchi entrambi i nuovi acquisti azzurri. Presente al Hampden Park di Glascow anche Zielinski, schierato dal 1′.

All’ottavo minuto di gioco, Szymanski sfrutta un passaggio errato verso Gilmour, che perde il controllo del pallone e si lascia sfuggire l’avversario. Così, il centrocampista del Fenerbahce ha calciato direttamente verso lo specchio, trovando la rete del vantaggio. Freddati gli scozzesi, provano ad aumentare il ritmo. McTominay è l’uomo più pericoloso, grazie anche ai suoi inserimenti. E proprio il numero 4 va ad insaccare in rete al 23′, sfruttando un calcio di punizione dalla destra. Il centrocampista del Napoli, però, spinge il pallone in porta aiutandosi con il braccio destro e l’arbitro, dopo la revisione degli assistenti al VAR, annulla la marcatura del pareggio. Scott avrebbe potuto segnare la sua prima rete da giocatore partenopeo.