“Tra i più forti del campionato!”: la sentenza dell’ex Napoli per uno degli azzurri

La sentenza è arrivata da un ex calciatore del Napoli e riguarda uno dei calciatori attualmente nella rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il campionato è cominciato. Dopo le prime tre giornate il Napoli di Conte ha raccolto sei punti, un bottino che al momento soddisfa sotto il punto di vista numerico che cela anche tutte le difficoltà di una squadra che ha bisogno di lavorare per farsi trovare al meglio in vista del rientro dopo la sosta.

Il club ha lavorato sul mercato ed ha consegnato nelle mani di Conte una rosa competitiva che deve, però, essere plasmata al meglio per permettersi di lottare anche per obiettivi importanti. Molti gli azzurri titolari arrivati nell’ultima finestra di mercato, ed uno di questi ha impressionato in maniera positiva propria un ex Napoli.

Napoli, l’ex Taccola non ha dubbi su uno degli azzurri

Mirko Taccola, allenatore ed ex giocatore tra gli altri di Napoli, Cagliari, Inter e Paok Salonicco, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, soffermandosi su Alessandro Buongiorno: “Uno dei difensori più in vista del nostro campionato. È arrivato tardi in alto ma non c’è una data di scadenza”, ha detto Taccola.

“Lui ha fatto un percorso e l’ha fatto bene, gradualmente è arrivato dove penso volesse arrivare, cioè in una squadra importante che gioca per traguardi importanti. Ed il percorso che ha seguito lo porterà a fare bene, perché sa quanto ci ha messo del suo per arrivare lì”, ha detto ancora l’ex Napoli.