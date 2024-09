Pallone d’Oro 2024, notizia sul Napoli: non se l’aspettava nessuno

Stilata la lista delle nomination per il Pallone d’Oro 2024, c’è una particolarità che riguarda il Napoli: notizia forse inaspettata.

Una stagione complicata quella passata per il Napoli. I partenopei, da campioni d’Italia in carica, hanno vissuto un’annata balorda, con ben tre cambi di allenatori in panchina e conclusa addirittura al decimo posto in campionato. Il peggior risultato nella storia della Serie A di una squadra campione uscente. Una macchia che il club ha voluto velocemente archiviare, affidandosi al miglior allenatore libero in circolazione, ovvero Antonio Conte.

Una stagione, quella passata, che però ha avuto i suoi effetti anche sugli stessi calciatori azzurri. Già, perché se nella passata stagione Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia , ma anche Min-Jae Kim, erano stati inseriti tra i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, quest’anno le cose sono andate decisamente in maniera diversa.

Pallone d’Oro 2024, tra i candidati non c’è nessun calciatore del Napoli

Attraverso i canali ufficiali de L’Equipe, sono stati svelati i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2024, con la cerimonia di assegnazione si terrà il 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. La particolarità è che non c’è nessuna candidatura per i calciatori del Napoli, che così pagano anche a titolo personale la pessima stagione post-scudetto.

D’altronde anche la vicenda Osimhen, senza offerte valide nell’Europa che conta, con il trasferimento al Galatasaray, rafforza il ragionamento di come l’andamento della stagione di un club, incida pesantemente anche sulla considerazione dei calciatori singolarmente.

La lista completa dei 30 candidati al Pallone d’Oro:

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG);

Federico Valverde (Real Madrid/URU);

Phil Foden (Manchester City/ENG);

Ruben Dias (Manchester City/POR);

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG);

Erling Haaland (Manchester City/NOR);

Nico Williams (Athletic Club/ESP);

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI);

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR);

Toni Kroos (Real Madrid/GER);

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER);

Martin Odegaard (Arsenal/NOR);

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER);

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP);

Vinicius (Real Madrid/BRA);

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG);

Rodri (Manchester City/ESP);

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR);

Declan Rice (Arsenal/ENG);

Cole Palmer (Chelsea/ENG);

William Saliba (Arsenal/FRA);

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR);

Bukayo Saka (Arsenal/ENG);

Lamine Yamal (Barcellona/ESP);

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP);

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA);

Ademola Lookman (Atalanta/NGA);

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER);

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP);

Lautaro Martinez (Inter/ARG).

Nella passata annata i tre calciatori del Napoli furono in grande considerazione, addirittura per la possibile vittoria del trofeo. Kim si classificò al 22esimo posto, mentre Kvaratskhelia si piazzò 17esimo. Addirittura in top 10 arrivò Victor Osimhen, classificatosi ottavo. Davvero inconcepibile come solo un anno dopo il nigeriano abbia dovuto trasferirsi in Turchia per non restare fuori rosa e fermo senza giocare fino a gennaio.