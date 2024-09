Osimhen-Galatasaray, annuncio del club turco: svelato un altro dettaglio a sorpresa

Osimhen al Galatasaray, la notizia è ufficiale: c’è anche l’annuncio del club turco, spunta un altro dettaglio legato all’accordo tra i club.

Emergono sempre più dettagli riguardo il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. E’ stato reso ufficiale il suo passaggio alla squadra turca nel corso delle ultime ore, con il Napoli che è riuscito all’ultimo momento ad evitare di avere un giocatore con un ingaggio da più di 10 milioni di euro all’anno in tribuna. Una telenovela che si è concluso addirittura dopo la chiusura del calciomercato in Italia, ma che ha dato modo al giocatore di andare a giocare altrove ed allontanarsi da un ambiente che rischiava di diventare incandescente per lui.

Certo, proprio la cessione di Osimhen rappresentava un elemento fondamentale per il mercato del Napoli, come confermato anche da Giovanni Manna prima della partita col Parma: la cessione di Victor avrebbe dovuto finanziare il mercato, aspetto al quale Aurelio De Laurentiis ha sopperito con uno sforzo importante in termini economici.

Il club azzurro, va detto, ha lavorato per permettere ad Antonio Conte di avere tra le mani una rosa di livello e competitiva per raggiungere gli obiettivi futuri. Questo è un dato sotto gli occhi di tutti, ed ecco perchè adesso la palla passa all’allenatore che dovrà plasmare la squadra e cercare di dare ai ragazzi tutto quello che a livello tecnico-tattico servirà per vedere il vero Napoli di Conte. Per quanto riguarda Osimhen, invece, emergono sempre più dettagli in queste ore.

Osimhen-Galatasaray, il club turco specifica: non pagherà tutto l’ingaggio

In queste ore si è parlato (in via ufficiosa) della mancanza di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che il giocatore avrebbe potuto sfruttare per lasciare Istanbul già a gennaio. Poi il comunicato del Napoli, che ha specificato come “contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027″.

Ed ancora, in queste ore è arrivato anche il comunicato della squadra turca che ha fornito un ulteriore dettaglio riguardo l’accordo per Osimhen: il Galatasaray, infatti, pagherà soltanto 6 milioni al giocatore nigeriano. Una condizione evidentemente necessaria per andare a chiudere la trattativa, nata e chiusa in pochissimo tempo e sulla quale il Napoli ha posto le basi anche per la futura rivendita del calciatore ex Lille.