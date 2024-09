Juve-Napoli, novità su giorno e orario: arriva l’annuncio

Arrivano novità importante per quanto riguarda Juventus-Napoli, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Il campionato è fermo per la sosta delle nazionali. Molti giocatori sono in giro con le rispettive compagini per affrontare gli impegni di Nations League, Qualificazioni alla prossima coppa del Mondo e tanto altro. Si guarda, però, a quella che è la programmazione per le prossime settimane e proprio in queste ore è arrivata una notizia importante per quanto riguarda la prossima giornata di campionato.

Il Napoli sarà a Torino dove affronterà la Juventus in un match complicato e che di fatto metterà per la prima volta alla prova la squadra di Antonio Conte. Ci sono novità riguarda giorno ed orario della partita in programma all’Allianz Stadium.

Juve-Napoli, arrivano novità su giorno e orario

Juventus-Napoli si giocherà sabato 21 settembre alle ore 18: questo quanto comunicato da ‘SportFace’, che di fatto ha anticipato quello che sarà l’annuncio ufficiale della Lega. Una notizia che ovviamente i tifosi azzurri aspettavano anche per capire in che slot sarebbe stato inserito un match cosi importanti.

Novità anche per un altro big match di giornata, il derby di Milano tra Inter e Milan: si giocherà domenica 22 settembre alle ore 20.45.