Coppa Italia, i biglietti di Napoli-Palermo: vendita divisa in tre fasi, prezzi popolari

Cresce l’attesa per la gara di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, disponibili i biglietti del match in tre fasi di vendita con prezzi popolari.

La SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 5 settembre 2024, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli vs Palermo, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il match si terrà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Napoli Palermo di Coppa Italia, i prezzi dei biglietti

I prezzi per la partita Napoli vs Palermo saranno i seguenti:

FASE 1 con prelazione per gli abbonati:

CURVE INFERIORI 5 €

CURVE SUPERIORI 7 €

DISTINTI INFERIORI 10 €

DISTINTI SUPERIORI 14 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 17 €

TRIBUNA NISIDA 20 €

TRIBUNA POSILLIPO 25 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 30

FASE 2 dedicata ai possessori della Fidelity Card:

CURVE INFERIORI 7 €

CURVE SUPERIORI 10 €

DISTINTI INFERIORI 14 €

DISTINTI SUPERIORI 20 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 25 €

TRIBUNA NISIDA 30 €

TRIBUNA POSILLIPO 35 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 40 €

FASE 3 dedicata alla vendita libera dei biglietti:

CURVE INFERIORI 10 €

CURVE SUPERIORI 14 €

DISTINTI INFERIORI 20 €

DISTINTI SUPERIORI 25 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 30 €

TRIBUNA NISIDA 35 €

TRIBUNA POSILLIPO 40 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 50 €

Come saranno divise le tre fasi di vendita dei biglietti

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI

Dalle ore 12:00 di giovedì 5 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 8 settembre, i possessori di un Abbonamento SSCN 24/25 potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quelli applicati nelle fasi successive.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di lunedì 9 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 di giovedì 12 settembre 2024 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di una Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 di Vendita Libera. I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

In che modo sarà possibile acquistare i biglietti di Napoli Palermo di Coppa Italia

I biglietti potranno essere acquistati:

Vendita online

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 3

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

Attraverso i punti vendita

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card); FASE 3

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Informazioni relative all’acquisto di titoli digitali (caricati su Fidelity Card):

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio. Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Promozioni per la gara di Coppa Italia tra Napoli e Palermo

Per la gara di Coppa Italia tra Napoli e Palermo saranno previste anche alcune promozioni. Vediamo nello specifico a chi saranno riservate.

Vendita con promozione per tifosi con disabilità

I posti riservati ai tifosi con disabilità sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50883/90600215/napoli-vs-palermo-coppa-italia-frecciarossa

Vendita con promozione per le scuole calcio campane (Tribuna Young)

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50883/90600215/napoli-vs-palermo-coppa-italia-frecciarossa

Vendita con promozione per le famiglie (Tribuna Family)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2024, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 10,00

Under 12 € 5,00

Una gara che vedrà gli azzurri di Antonio Conte impegnati per conquistare l’accesso gli Ottavi di finale di Coppa Italia.