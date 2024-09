“Non si fida più di nessuno”, la clamorosa indiscrezione sulla trattativa: il retroscena

Sono ore calde in casa Napoli. Intanto, nelle ultime ore, è spuntato un clamoroso retroscena su un calciatore azzurro.

La stagione del Napoli sta ormai entrando nel vivo, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Infatti, la giornata di ieri è stata cruciale per sbloccare una situazione ormai difficile. Si tratta, senza dubbio, del futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, ha salutato il Napoli per approdare al Galatasaray fino al termine della stagione. La decisione “disperata” del giocatore è arrivata vista la volontà di Antonio Conte di non reintegrarlo in squadra.

Infatti, in caso di mancata cessione, Victor Osimhen sarebbe stato costretto alla tribuna almeno fino a gennaio. Un giocatore del calibro del nigeriano non può permettersi ciò, motivo per il quale è volato in Turchia per una nuova esperienza calcistica. La trattativa con il Galatasaray non è stata affatto semplice, ancor più a causa delle grosse cifre in ballo e in modo particolare lo stipendio da capogiro dell’ex Lille. Quest’ultimo, ha lavorato in prima persona sull’operazione svolgendo un compito chiave. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa l’addio del nigeriano.

Osimhen ha trattato in prima persona con il Galatasaray: le ultime

Sono giorni difficili per Victor Osimhen e il suo entourage. Il calciatore azzurro, da mesi fuori dal progetto, ha trovato una nuova sistemazione in extremis lasciando Napoli e il Napoli. Come riportato da “Il Mattino” dopo aver seguito la trattativa è volato in Turchia, dove oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Prima della partenza, però, il calciatore si è assicurato che tutto proseguisse per il meglio. Infatti, al momento, non nutre fiducia nei confronti di nessuno ed avrebbe preferito trattare in prima persona con il Galatasaray.

Il comportamento del nigeriano è condizionato dalla rabbia delle ultime settimane. Infatti, allo scadere della sessione estiva di calciomercato, Osimhen aveva raggiunto l’accordo con l’Al-Ahli per circa 40 milioni di euro a stagione. L’affare, però, è stato compromesso dal Napoli che non ha raggiunto l’accordo per il prezzo del cartellino. Tutto ciò, ha scosso ancora di più l’ex Lille, il quale però rinnoverà il proprio contratto con gli azzurri fino al 2027 inserendo una nuova clausola rescissoria fissata a ben 75 milioni di euro.